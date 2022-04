Alors que les bâtiments tertiaires représentent 18 % de la consommation énergétique globale en France, le décret tertiaire a pour objectif d'inciter les propriétaires et gestionnaires de ces bâtiments à œuvrer pour la réduction de leurs consommations, notamment à travers la mise en place de plans pluriannuels de travaux, ou encore le recours au énergies renouvelables. Pour les aider, de plus en plus de bureaux d'études spécialisés proposent désormais un accompagnement. Explications.