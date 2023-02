Le niveau de rémunération des salariés de tous les secteurs doit être revalorisé régulièrement. En effet, plusieurs facteurs comme l’inflation ou encore la difficulté de recrutement dans un secteur peuvent exercer une influence sur les salaires. Ces derniers doivent être négociés par les partenaires sociaux afin de trouver des accords.

En janvier 2023, le niveau du SMIC, qui doit s’appliquer à tous les secteurs, a été revalorisé de 1,81 % en raison, entre autres, de l’inflation. Il s’élève donc aujourd’hui à 1 709,28 euros bruts par mois, soit 1 353 euros nets pour 35 heures hebdomadaires. Une étude de Willis Tower Watson prévoit également une augmentation de 4 % en moyenne pour les salaires français en 2023. Il est donc fort probable que les salaires connaissent également une hausse dans le secteur du BTP. En effet, en 2022, le BTP faisait partie des secteurs qui avaient connu les plus fortes augmentations, stimulé notamment par la rénovation énergétique. Toutefois, les grilles de salaires et les négociations de rémunérations dépendent de plusieurs facteurs et peuvent donc varier au sein d’un même secteur.

Comment fonctionnent les grilles de salaire dans le BTP ?

Chaque salarié doit percevoir un salaire minimum en fonction de sa classification. On retrouve les classifications et les salaires minimum correspondant dans les grilles de salaires. Ces grilles indiquant des salaires minima, il est possible d’augmenter la rémunération d’un salarié sans que celui-ci ne change de classification. De plus, il arrive que les salaires minimum mentionnés dans les grilles de salaire soient inférieurs au SMIC. Dans ce cas, les salariés doivent toucher le montant du SMIC, conformément au Code du travail.

Dans le secteur du BTP, les grilles de salaires sont revalorisées tous les ans. En effet, les salaires sont négociés par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective. Les grilles de salaires ne sont donc pas les mêmes en fonction du statut des salariés et de leur convention collective. En effet, il existe trois grandes catégories de salariés dans le BTP :

Les ouvriers

Les employés, techniciens et agents de maitrise (ETAM)

Les cadres

Il existe également des conventions collectives différentes pour le bâtiment et pour les travaux publics, qui peuvent aussi dépendre du nombre de salariés présents dans l’entreprise. Il existe donc des conventions collectives pour :

Les ouvriers employés dans une entreprise du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés,

Les ouvriers employés dans une entreprise du bâtiment occupant plus de 10 salariés;

Les employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment (ETAM);

Les cadres du bâtiment;

Les ouvriers des travaux publics;

Les ETAM des travaux publics;

Les cadres des travaux publics.

Ainsi, pour les ouvriers et les ETAM, les négociations se déroulent au niveau régional. Les grilles de salaires sont donc différentes en fonction de la région. En revanche, pour les cadres du bâtiment et des travaux publics, les salaires sont négociés au niveau national, sauf pour la région du Nord-Pas-de-Calais.

Des salaires en hausse en 2023

Une étude publiée début 2023 par le cabinet de recrutement Hays montre que la tendance est à la hausse des salaires pour le secteur du BTP. En effet, le secteur fait actuellement face à des difficultés de recrutement, dues à une pénurie de compétences. La hausse des salaires est donc un moyen pour les entreprises de garder leurs talents et d’en attirer de nouveaux.

Quel est le salaire d’un ETAM ?

Les ETAM constituent une catégorie intermédiaire entre les ouvriers et les cadres. Ils n’ont donc pas la même grille de salaire, ni les mêmes avantages et responsabilités. Toutefois, pour un même statut, la rémunération minimum varie en fonction de la classification du salarié.

Les ETAM sont ainsi divisés en deux groupes, d’un côté les employés et de l’autre les techniciens et agents de maitrise (TAM). Chaque groupe comporte 4 niveaux de classification allant de A à D pour les employés et de E à H pour les TAM. Ainsi, plus le niveau de classification est haut et plus la rémunération est élevée. Par ailleurs, les négociations salariales ayant lieu au niveau régional, la grille de salaire dépend de la région du salarié. Voici donc par exemple la grille de salaires des ETAM des travaux publics en Île-de-France, applicable depuis le 1er janvier 2023 :

NIVEAU SALAIRE MINIMAL A 22 062 € B 23 773 € C 25 472 € D 27 966 € E 31 164 € F 34 907 € G 37 130 € H 38 064 €

Il s’agit ici du salaire annuel pour 35h hebdomadaires ou en moyenne sur l’année.

Quel est le salaire d’un ouvrier du bâtiment ?



La grille de salaire des ouvriers du BTP est également divisée en différents niveaux de classification. Les salariés se voient également attribuer un coefficient de rémunération en fonction de leur niveau de qualification. Il existe ainsi 4 niveaux, eux-mêmes divisés en 2 positions pour les niveaux I, III et IV :

Niveau I : ouvriers d’exécution

Niveau II : ouvriers professionnels

Niveau III : compagnons professionnels

Niveau IV : maitres d’œuvre et chefs d’équipe

La grille de salaires des ouvriers est également négociée au niveau régional. Elle varie donc de région en région. Si l’on prend le Pays de la Loire comme exemple, depuis le 1er janvier 2023, le salaire d’un ouvrier est de :



CATEGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL Niveau I | Position 1 150 1 709,28 € Niveau I | Position 2 170 1 709,28 € Niveau II 185 1 748,70 € Niveau III | Position 1 210 1 954,98 € Niveau III | Position 2 230 2 121,81 € Niveau IV | Position 1 250 2 287,13 € Niveau IV | Position 2 270 2 453,97 €

Le salaire correspond au salaire minimum mensuel pour 35h hebdomadaires.

Quel est le salaire d’un cadre du BTP en 2023 ?

Contrairement aux autres catégories, la grille de salaires des cadres du BTP est négociée au niveau national et varie en fonction des coefficients. La grille de salaires des cadres du BTP concerne donc la France métropolitaine, sauf le Nord-Pas-de-Calais, qui bénéficie d’une grille à part. Depuis le 1er février 2023, le salaire d’un cadre dans le bâtiment est donc de :



COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL 60 2 212 € 65 2 396 € 70 2 573 € 75 2 680 € 80 2 853 € 85 3 004 € 90 3 150 € 95 3 293 € 100 3 404 € 103 3 477 € 108 3 607 € 120 3 944 € 130 4 198 € 162 5 208 €

Ces salaires mensuels minimum sont fixés sur une base de 169h par mois. Ils sont majorés de 10 % pour les cadres en forfait jours. Pour les cadres du Nord-Pas-de-Calais, ces salaires sont majorés de 2,78 %.

Quels sont les profils les plus recherchés dans le BTP ?



Si les grilles de salaire sont en augmentation dans le BTP, certains profils, plus recherchés que d’autres, pourraient bénéficier de hausses supplémentaires en 2023. En effet, toujours selon le cabinet Hays, les chefs de projets, les ingénieurs travaux principal et les ingénieurs études de prix figurent dans le top 3 des profils les plus recherchés du secteur. Ainsi, le salaire annuel brut moyen pour le poste d’ingénieur travaux principal avait par exemple connu une augmentation de 2 000 € en 2022, passant de 43 000 à 45 000 € pour les débutants.

Cependant, les cadres ne seront pas les seuls à bénéficier d’augmentations supplémentaires. Les ETAM et ouvriers du territoire du Grand Paris, qui couvre les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, devraient notamment voir leur salaire augmenter en moyenne de 5,78 % à partir du début de l’année 2023.

Le secteur du BTP compte donc une grande quantité de grilles de salaires, permettant ainsi d’adapter la rémunération des salariés à leurs conditions de travail et, pour certains, aux conditions spécifiques à leur région. Par ailleurs, la tendance à la hausse des salaires dans le secteur du BTP en 2022 devrait se confirmer en 2023. En effet, le secteur continue de proposer une grande quantité d’emploi et fait face à des difficultés de recrutement.

Marianne Albrieux