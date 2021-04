AB EQUIPEMENTS : location / vente de matériel d’élévation et de sécurité

Spécialisés en Élévation et Sécurité, nous vous proposons un matériel ayant pour vocation d'améliorer vos conditions de travail autant dans des milieux à risques (haute tension, amiante, nucléaire...) qu'en hauteur. Nous répondons aux exigences de tous les corps de métiers dans les secteurs du bâtiment, l'artisanat, les collectivités, l'évènementiel, l'Industrie en général

Partenaires de grandes marques (Genie, PlatformBasket, Dinolift, ATN, Youngman, PlanetPlatform, Scott, SMH, Dustcontrol, Numatic, Pharaon, 3M), nous sommes aussi en mesure de rechercher le produit qu'il vous faut grâce à un réseau international de partenaires.

Disponibles, réactifs et rapides, nous vous permettons de mener à terme tous vos chantiers et assurons le SAV partout en France.

En choisissant AB EQUIPEMENTS, vous bénéficiez d'un excellent rapport qualité/prix et d'une équipe à votre écoute, qui vous aiguillera vers le bon matériel en fonction du chantier où vous évoluez.

En plus d'un matériel fiable et polyvalent pour un rendement maximal, tous nos produits suivent les lois en vigueur et les réglementations européennes :

Nos élévateurs de charges limitent les problèmes de maladies TMS (Troubles Musculeux Squelettiques).

Nos nacelles sont un excellent compromis entre échelles, escabeaux et échafaudages pour éviter les chutes en hauteur.

En fabricant notre propre matériel de désamiantage, nous sommes capables de répondre à vos besoins spécifiques sur chaque chantier.

Le savoir-faire d’AB EQUIPEMENTS :

ELEVATION

Échafaudages Télescopiques Tractables

Élévateurs de Charges

Élévateurs de Personnes

Groupes électrogènes

Mâts Verticaux

Nacelles ⁄ Plateformes Tractables Remorquables

Plateformes Individuelles Roulantes Légères (PIRL) & Échafaudages

SECURITE