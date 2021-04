ABC VISSERIE (SPAX)

SPAX : spécialiste de la vis.

En 1823, Altenloh, Brinck & Co se lance dans la fabrication industrielle de vis, ce qu’aucune entreprise allemande n’avait fait jusque-là. L’acronyme de la société, ABC, devient rapidement synonyme d’éléments de raccordement de très haute qualité. Sa diversification dans le développement d’éléments d’assemblage spéciaux, l’amélioration et la rationalisation continues de ses processus de production, jointes à des avantages produits convaincants, vont asseoir la réussite de l’entreprise et la faire perdurer.

Les produits de la marque SPAX sont vendus partout dans le monde dans leur emballage vert familier qui révèle aussi leur provenance: Ennepetal – siège de l’entreprise et site de production. C’est à cet endroit précis que le TÜV, organisme allemand de contrôle technique, a décerné la certification « Made in Germany » aux vis de la marque SPAX, à l’issue d’une procédure de contrôle extrêmement poussée.

La société SPAX International est implantée en Allemagne et le restera, garantissant ainsi à ses clients un niveau de sécurité, de qualité et de continuité maximal à travers la marque SPAX.

En 2017, SPAX a célébré ses 50 années d’existence comme produit de marque.

Depuis cinq décennies, la marque est systématiquement perfectionnée, de manière à apporter des réponses adéquates et flexibles aux exigences du marché et aux souhaits des clients.

Et cela, même si le produit a toujours été techniquement non seulement en phase avec l’époque, mais souvent même très en avance sur celle-ci.

Au fil des années, SPAX a constamment été technologiquement optimisé par des innovations, afin d’étayer et de défendre l’exigence de qualité revendiquée par la marque.

50 ans après sa naissance, SPAX est devenue une marque allemande classique de tradition et de qualité, plébiscitée dans le monde entier. Son 50e anniversaire est la preuve de réussite la plus éclatante.

Le savoir-faire de SPAX :