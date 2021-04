ABRIDÉAL, l’inventeur de l’abri de piscine en 1979.

Redécouvrez votre piscine, plus chaude, plus propre et plus sécurisée grâce aux abris de piscine ABRIDÉAL.

Précurseur dans la conception et la fabrication du tout premier abri de piscine en 1979, ABRIDÉAL vous propose des solutions entièrement sur-mesure s’adaptant à vos envies et aux particularités de votre bassin.

Choisissez la qualité, l’élégance et le confort d’utilisation.

Pionnière dans le monde de l’abri de piscine et forte de ses 40 années d’expérience, la marque ABRIDÉAL propose une gamme complète de protections de piscine dont les maîtres mots demeurent le plaisir et la sécurité.

Fabriqués 100% en France, notre gamme d’abris piscine répond à tous les besoins, toutes les envies et toutes les configurations bassin. De l’abri plat à l’abri haut, amovible, coulissant ou télescopique, nous vous accompagnons vers une solution entièrement personnalisée.

Aujourd’hui, ABRIDÉAL s’impose comme LA référence française de l’abri de piscine.

Votre projet d’abri de piscine avec ABRIDÉAL

PREMIER CONTACT : Afin de prendre connaissance de notre gamme d'abris de piscine et couvertures, commandez votre catalogue.

CONSEIL : Nos conseillers techniques se déplacent chez vous pour comprendre vos envies et définir votre projet.

PRISE DE CÔTES : Réalisé par votre conseiller, le dossier technique est la 1ère étape de fabrication sur mesure de votre abri de piscine.

PRODUCTION : Le Bureau d'Etude dessine et conçoit votre abri piscine sur mesure, pour être ensuite entièrement fabriqué dans nos ateliers.

INSTALLATION : Votre abri de piscine est acheminé par nos propres techniciens pour être assemblé et ajusté sur place, en moins d’une journée.

PARRAINAGE : Devenez Ambassadeur ABRIDÉAL et profitez d'une belle récompense en parrainant vos proches.

Le savoir-faire d’ABRIDÉAL :