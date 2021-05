AGGREKO est une entreprise spécialisée dans la location de groupes électrogènes et de solutions de régulation de la température.

Partout dans le monde, les individus, les entreprises et les pays n'aspirent qu'à une chose : se bâtir un avenir meilleur. Un avenir qui a besoin d'énergie et des conditions adéquates pour prospérer.

Dans cette optique, AGGREKO travaille sans relâche pour satisfaire, à tout moment, l'ensemble de vos besoins en électricité, en chauffage et en refroidissement. Si nous y parvenons, c'est fort de notre expérience internationale unique, de notre savoir local et de cette passion qui nous caractérise. Depuis les projets de développement urbain jusqu'aux urgences humanitaires, en passant par les projets commerciaux les plus atypiques, nous pouvons apporter notre savoir-faire et notre matériel dans n'importe quel lieu, qu'il s'agisse des plus grandes villes du monde ou des endroits les plus reculés de la planète.

Chaque projet est différent, c'est pourquoi nous écoutons toujours avant d'agir, pour concevoir une solution adaptée à vos besoins, et fournir un service et une assistance, quels que soient la taille et l'emplacement de votre site. Améliorer les vies et les moyens d'existence des individus, des entreprises et des communautés du monde entier.

Selon des estimations, le monde devrait faire face à un manque de puissance de 100 GW d'ici la fin de la décennie. Pour y faire face, les industries, les communautés et les économies entières devront impérativement recourir davantage à des sources d'énergie extensives et rapides.

Dans cette optique, nous innovons en permanence pour aborder l'avenir avec sérénité, en fournissant de l'électricité à la demande, partout dans le monde, tout en respectant l'environnement.

Notre société, en partant de peu, est devenue l'acteur incontournable de son secteur à l'échelle mondiale, non seulement de par sa taille, mais aussi en raison des performances de pointe de ses produits. Nous y parvenons en :

Développant de nouveaux produits dans notre propre site de développement et de recherche situé à Dumbarton, en Écosse.

Explorant de nouvelles technologies grâce à notre Centre d'excellence technologique qui partage ses locaux avec Ricardo, un cabinet de conseils en environnement, en stratégie et en ingénierie, près de Brighton, au Royaume-Uni

Collaborant avec des chercheurs et ingénieurs d'études issus des universités les plus prestigieuses pour rechercher et trouver des réponses aux problèmes énergétiques de demain.

De l’ingénierie jusqu'au management du projet, nous cherchons toujours à voir le monde du point de vue nos clients et à investir dans des technologies qui nous permettront de mieux les accompagner.

Le savoir-faire d’AGGREKO :