AKIFIX - Batiweb

Akifix S.p.A. est une entreprise leader dans le secteur des matériels-composants et accessoires pour plaques de plâtre et systèmes pour l’isolation thermique avec enduit.

Akifix® a toujours créé des produits novateurs visant à améliorer et à simplifier votre travail. Dans son histoire de 25 ans l’entreprise n’a pas cessé de grandir, en élargissant son offre commerciale pour être aujourd’hui une réalité leader sur le marché, offrant plus de 5.000 solutions pour toutes les exigences relatives aux compléments de systèmes d’isolation thermique, matériel et composants pour plaques de plâtre, outillage et éclairage.

Italie, Europe et le bassin méditerranéen sont les marchés où la société est la référence absolue dans le secteur et la marque Akifix® est synonyme de haute qualité et de fiabilité.

Chaque jour Akifix® est à vos côtés pour vous donner les correctes instruments pour votre travail, l’étude des produits de pointe pour construire ensemble la technologie de l’avenir.

La société a la certification ISO9001 depuis 2007, pour garantir la haute qualité de tout le procés, de la recherche et de la création de produits et de service après-vente.

Le savoir-faire d’Akifix :