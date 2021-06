ALUFAST ENTREPRISE LEGROS

Située à Saint- Louis sur l’île de La Réunion, l'entreprise ALUFAST met son savoir-faire au profit des particuliers et des professionnels pour la fabrication, la vente et la pose de gouttières alu sans soudure, au prix du traditionnel.

Nous intervenons sur toute l'île.

Nos professionnels qualifiés vous accueillent, vous guident et vous conseillent afin d'assurer la réussite de votre projet. Nous vous proposons la solution parfaitement adaptée à vos besoins, à vos envies et à votre budget.

Les gouttières en alu sans soudure présentent de nombreux avantages. En effet, pas de fuites ! L'absence de joints vous garantit une excellence étanchéité. Ce système sans lacune, aux lignes sobres et nettes, vous est proposé dans 24 coloris différents.

Nous n'avons pas fait notre choix de l'aluminium au hasard. Matériau très résistant, non corrosif et recyclable, l'aluminium s'avère être plus résistant aux intempéries et assure donc une meilleure longévité. Notre gamme de gouttières en aluminium présente également un atout de taille : son esthétique. Elles s'harmonisent parfaitement avec votre façade, vos volets ou encore vos huisseries.

Apportez une touche d'originalité et de nouveauté à votre maison grâce à ALUFAST. Notre entreprise sérieuse, réactive et qualifiée met à votre service ses compétences pour la pose de lambrequins.

Les lambrequins n'ont pas seulement une fonction décorative. Tout comme les gouttières, ils permettent de contenir les écoulements de l'eau de pluie et donc de limiter l'humidité sur les façades.

Faites confiance à ALUFAST pour la pose de gouttières en alu sur mesure et la pose de lambrequins. Notre équipe impliquée et flexible vous assure une pose dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Contactez-nous pour de plus amples renseignements ou pour une demande de devis. Nous sommes également en mesure de réaliser un devis sur plans.

Le savoir-faire d’ALUFAST :