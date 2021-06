ATDV c'est 30 ans d'expérience sur le marché du BTP et un réseau de distribution sur toute la France.

Distributeur exclusif de la marque ICS (leader mondial de la technologie de la chaîne diamantée) depuis maintenant 30 ans.

À qui s'adresse nos produits :

Aux entreprises de maçonnerie et de TP

Aux sociétés travaillant la pierre

Aux usines de préfabrication de béton

Aux entreprises d'électricité industrielle

A certains secteurs de l'industrie

Notre Leitmotiv...

Sécurité, productivité et confort d'utilisation sur vos chantiers !

Nos produits peuvent se classer en 3 grandes familles :

ceux destinés à la découpe de béton (et des matériaux en général)

ceux destinés au travail du fer (armatures)

ceux destinés au travail des réseaux enterrés

Nos produits se veulent adaptés aux besoins de l'utilisateur.

Ils visent à améliorer la sécurité de l'utilisateur, à réduire la pénibilité tout en étant plus rapide.

Nos valeurs ajoutées

À votre écoute, nous vous conseillons et proposons des produits adaptés.

Notre objectif est de vous proposer des produits innovants répondant à tous vos besoins et exigences.

Notre équipe complète est formée sur tous nos produits.

Nos technico-commerciaux vous accompagnent avant et après la livraison. Ils réalisent également la mise en main du matériel et répondent à vos questions.

Notre service après-vente basé dans nos locaux répare vos produits et s’assure du suivi. Il est un des atouts d’ATDV.

Le savoir-faire d’ATDV :

ACCESSOIRES

Dissolvant

Rails

AUTRES PRODUITS

Scies sur table

BETON

Scie Thermique

Groupe Hydraulique

Scie Electrique

Scie Hydraulique

Scie Pneumatique

ELECTRO-PORTATIF

Cisaille sur batterie

Gamme Oregon

Pistolet à ligaturer

Réservoir à eau

FER

Cintreuse

Cisaille

Découpeuse armatures

Pistolet à ligaturer

RESEAUX