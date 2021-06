AUER GIANOLA

AUER, l'innovation certifiée depuis 1892

AUER est depuis plus de 125 ans à la pointe de la recherche et de l’innovation et propose une variété importante de solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour l’installation domestique, collective et tertiaire.

Grâce à ses solutions multi-énergies (gaz, fioul, énergies renouvelables), AUER permet à chacun de trouver la solution originale qui lui assurera confort et bien-être.

Le savoir-faire AUER est au service de ses clients pour développer des produits de qualité, faciles d’installation, simples d’utilisation et sources d’économies d’énergie.

AUER privilégie une approche écologique et ses produits répondent aux exigences de la réglementation thermique 2012.

AUER maîtrise et contrôle sa qualité de production en concentrant, développant et fabriquant tous ses produits sur son site industriel en Picardie.

Cette concentration unique de tous ces métiers fait valoir le savoir-faire français : Laboratoire de recherche, bureau d’étude, fonderie, émaillerie, tôlerie, soudure, découpe laser, montage.

Enfin, AUER commercialise ses produits grâce à une équipe commerciale implantée dans toute la France, à votre écoute, pour des échanges de proximité

La puissance industrielle et la force d'innovation d'un groupe Français.

En 2012, le groupe Muller a été récompensé du prix Chaptal pour son engagement en faveur du savoir-faire français et son investissement en recherche et développement.

Le savoir-faire d’AUER :