BATI CHIFFRAGE : L'outil de chiffrage n°1 pour estimer le coût des travaux et faire des devis.

L’Annuel des Prix créé en 1995, devenu BATI CHIFFRAGE en 2015, est édité et diffusé par Batiactu Groupe.

BATI CHIFFRAGE est spécialisé dans la fourniture de prix du BTP aux artisans, aux entreprises, aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrages.

Nos équipes techniques tiennent en permanence à jour une base de données qui décrit la mise en œuvre de plus de 80 000 solutions techniques, déclinées sous la forme de matériaux simples, d’ouvrages composés, et de temps de mise en œuvre.

Pour atteindre ce but, BATI CHIFFRAGE est en contact étroit avec un réseau indépendant d’artisans, d'entreprises, de maîtres d'œuvre et de maîtres d'ouvrages.

Avec ces partenaires, BATI CHIFFRAGE effectue des investigations et des expérimentations de terrain dans le but de déterminer les temps de main d’œuvre et les prix d’achat représentatifs des pratiques.

Par ailleurs, afin d’obtenir des informations tarifaires toujours actualisées, nous effectuons une veille auprès de tous les grands industriels du BTP dont les produits sont utilisés sur le territoire français.

Les listes de prix (bordereaux) et les bibliothèques numériques que nous proposons à nos clients sont conçues pour répondre aux préoccupations de chacun, en tenant compte de la diversité de leurs activités et de la taille des chantiers ou des projets traités.

BATI CHIFFRAGE diffuse ses informations de prix du BTP directement et via des partenaires spécialisés :

Télémarketing direct

Salons régionaux et nationaux

Fascicules prix-produits réalisés pour les industriels (Wienerberger, Isover, Imerys toiture…)

Des magazines comme Faire Faire

Logiciels de devis/facture/gestion BTP tels que : EBP, Apibat, Sage, Batappli

Cette diffusion permet à BATI CHIFFRAGE d’être utilisé par plus de 30 000 professionnels du bâtiment.

Le savoir-faire de BATI CHIFFRAGE :