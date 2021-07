BBC-TRADICAL, expert en chaux aérienne, propose des chaux parfaitement adaptées au bâti ancien – Batidol®, Chaubat®, Chaubor® – à l’ancrage patrimonial fort et sous toutes formes : en poudre, badigeon, en pâte, en roche.

Nous proposons aussi des assemblages élaborés sous l’appellation Tradical® à très fort taux de chaux aérienne et des bétons de chanvre pour l’apport thermique et hygrothermique, fruits de 20 ans de recherche et d’expérience.

Toutes ces solutions qualitatives et sécurisées sont au cœur de notre ADN.

BCB apporte des solutions chaux tels que mortiers, badigeons ou enduits sous la marque Tradical® pour des ouvrages de maçonnerie et d’enduisage, en extérieur et intérieur, pour toutes les typologies architecturales, dans les domaines du Patrimoine, des Monuments Historiques et des bâtiments neufs.

BCB a également lancé des recherches dans le domaine des éco matériaux en prolongeant l’application de la chaux Tradical®, matériau naturel par essence en alliant son potentiel à celui de matériaux biosourcés avec les 1ers Bétons de Chanvre dont les performances vont au-delà des attentes des RT en vigueur.

Les implantations du groupe Lhoist en France comprennent 14 carrières et usines réparties sur le territoire.

Le siège/usine de BCB se situe à Besançon et intègre la fabrication des chaux de la gamme Tradical® et un labo R&D spécialisé bâtiment.

Le savoir-faire de BCB :