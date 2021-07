BEOPAN - CORSTYRENE INDUSTRIE

CORSTYRENE INDUSTRIE : Spécialiste de l'isolation

Industriel méditerranéen de l’isolation, CORSTYRENE INDUSTRIE crée et développe depuis plus de 45 ans des produits et systèmes techniques pour l’industrie et le bâtiment.

Notre volonté de développement et d’innovation s’appuie sur une maîtrise reconnue du domaine de l’isolation, dans le respect du contexte règlementaire en vigueur et l’exigence d’une éco-responsabilité.

Avec une gamme de produits adaptée à un large domaine d’application, CORSTYRENE INDUSTRIE se positionne comme un créateur de solutions pour la construction. Nos différentes gammes évoluent en s’adaptant toujours vers plus de performance et de facilité de mise en œuvre.

Fondée il y a plus de 45 ans, le groupe CORSTYRENE est devenu, grâce à sa branche Polystyrène, un des principaux acteurs industriels de la région Corse et un leader non discutable de l’isolation thermique de l’habitat en France.

En créant des partenariats et des relais avec de grands fabricants, le groupe a su mettre au service de la filière du bâtiment une offre cohérente et adaptée. CORSTYRENE possède également plusieurs filiales en Italie.

Le savoir-faire de CORSTYRENE INDUSTRIE :