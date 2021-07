BIESSE FRANCE

Le Groupe Biesse, société multinationale opérant sur le marché des machines et systèmes d’usinage pour l’usinage du bois, du verre et de la pierre, annonce, après une absence aux deux dernières éditions, son retour à la foire XYLEXPO, salon international bi-annuel des technologies pour le bois et des composants pour l’industrie du meuble. La foire, qui se déroulera à Milan du 13 au 17 mai 2014, sera une occasion importante pour montrer aux visiteurs et clients les avantages des solutions offertes par Biesse en termes de machines, de lignes et de logiciel.