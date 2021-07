BOSCHER GRAVURE

BOSCHER se positionne sur le marché de la signalétique et de la muséographie en qualité de fabricant sur mesure avec une exigence de qualité.

Habitués à intervenir dans des domaines très divers, nous considérons que la justesse des solutions ne peut être obtenue qu’au travers d’une collaboration étroite avec le concepteur et le maître d’ouvrage.

Depuis 1960, nous intervenons sur tout projet dans les secteurs de la Culture, l’Education, la Santé, le Tertiaire, les Transports et la mise en valeur du Patrimoine.

À ses débuts, vers 1937, ce n’est qu’un petit atelier de gravure, créé par François Boscher, un artisan à l’ancienne qui réalise à Nantes des tampons et des plaques gravées.

À proximité des Chantiers Navals de Saint-Nazaire, l’entreprise scelle son destin en aménageant le paquebot France, et s’ouvre à tous les secteurs d’activité : tertiaire, transport, tourisme.

BOSCHER réalise son premier chantier de signalétique muséographique en 1988 : Le Louvre et participe à la révolution signalétique pour devenir le leader de son métier en France.

En 1998 l’entreprise s’exporte à plus de 20 000 km et réalise le Centre Culturel de Nouméa puis participe au défi du Queen Mary II en 2004.

La sectorisation en agence à Rouen, Lyon, Nantes et Paris permet de conserver une présence forte auprès des donneurs d’ordre et d’offrir à chacun le sur-mesure qui reste la particularité et le vrai savoir-faire de BOSCHER.

BOSCHER ouvre une nouvelle page en 2004 en intégrant les métiers qui en font un acteur complet de la muséographie et réalise le musée du Quai Branly, l’Arc de Triomphe...

Etant connue comme une industrie d’anciennes technologies, BOSCHER met en place depuis 5 ans la mutation de ses technologies vers l’intégration de solutions numériques.

Aujourd’hui, l’entreprise est ancrée dans un secteur en constant mouvement et ne cesse de proposer ses compétences, sa curiosité et sa passion aux acteurs de ce métier qui lui font confiance.

BOSCHER compte 55 salariés, notre équipe est expérimentée et fidèle à l’entreprise. L’ancienneté moyenne est de 15 années.

Dans l’esprit de compagnonnage, nous transmettons nos connaissances aux jeunes générations par des stages mais surtout par le recrutement d’apprentis du CAP signalétique, enseigne et décor jusqu’au diplôme d’ingénieur.

Le savoir-faire de BOSCHER :