CARDIN ELETTRONICA FRANCE

CARDIN ELETTRONICA travaille avec passion pour le progrès, dans le respect des normes et de l’environnement. Sa mission est de concevoir, développer, produire et distribuer des systèmes complets pour l’automatisation et le contrôle d’accès.

Dès sa fondation en 1974, les lignes directrices étaient bien tracées, concrètes et sans abstractions, basées sur des valeurs entrepreneuriales que nous retrouvons encore aujourd’hui : le Respect pour nos collaborateurs et pour l’environnement, la Confiance dans les personnes, dans les projets et dans le futur, la Volonté de produire des systèmes pour l’automatisation et le contrôle d’accès, en mettant en œuvre des matériaux sélectionnés, et en concentrant le meilleur de notre secteur en termes de compétence, expérience et besoin d’excellence.

C’est cette excellence qui nous a permis d’entrer dans le Groupe Riello Elettronica en 2011 pour élargir nos horizons et renforcer encore davantage nos valeurs.

À partir d’aujourd’hui, l’offre de CARDIN ELETTRONICA s’étoffe considérablement et se diversifie. Après la fusion avec Telcoma en 2014, la société poursuit son évolution en présentant un nouveau catalogue de produits unifié, fruit d’une sélection et d’une extension des deux gammes originales.

Nous poursuivons notre évolution sans oublier notre histoire, ni nos origines, conscients de réaliser des solutions pour l’automatisation et la commande à distance qui se démarquent par leur efficience, leur style et leur innovation. Le résultat vous plaira, nous en sommes certains.

Depuis toujours, CARDIN ELETTRONICA s’est appuyée sur un réseau de fabricants, distributeurs, installateurs reconnus pour leur sérieux et professionnalisme afin d’apporter le meilleur service possible auprès de la clientèle.

Le savoir-faire de CARDIN ELETTRONICA :