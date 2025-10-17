COMPARATO NELLO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « COMPARATO NELLO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Comparato a été fondée en 1968 par Nello Comparato comme un développement naturel de son activité artisanale dans le domaine hydraulique.

Depuis 50 ans , elle se distingue par l'excellence de ses produits sur le marché sanitaire national et international, garantissant un support constant et compétent, avec des solutions rapides et adaptées aux besoins du client, grâce aux techniciens les plus experts et aux meilleurs consultants.

La recherche et le développement, un prix équitable et une garantie à long terme sont des facteurs clés de succès sur les marchés.

Comparato s'appuie sur un département de Recherche et Développement hautement implémenté, avec une conception en Prototypage Numérique et impression de prototypes 3D avec la technologie FDM directement dans le plastique et des laboratoires équipés de systèmes de test et de recherche de dernière génération pour une recherche continue de qualité.

Toute la philosophie de COMPARATO tourne autour de cette valeur.

Développement de la qualité à partir du bureau d'études par un suivi attentif des prototypes avec des tests fonctionnels, de durabilité et de résistance exigeants ; choix judicieux des matériaux et contrôle rigoureux de tous les processus ; test d'acceptation sur chaque produit fini.

Le savoir-faire de COMPARATO :