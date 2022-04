EUROMAIR c'est un univers dédié à la projection de produits pâteux, à la projection de produits poudre, au malaxage continu, à la projection de mortier, à la projection d'isolation dans les combles et dans les parois, à la pulvérisation basse pression, pneumatique, Airless, au nettoyage haute pression.

Une connaissance du marché et des équipes de professionnels formées à vos exigences vous proposent une gamme complète de produits et un service de qualité.

Afin de vous proposer les matériels les plus performants, EUROMAIR a intégré depuis sa création l'ensemble des métiers nécessaires à la fabrication des matériels de marques EUROPRO et VOLUMAIR.

Nous fabriquons également nos rotors et stators depuis l'acquisition du spécialiste reconnu dans ce domaine depuis plus de 30 ans, la société MIXER et commercialisons également la marque WAGNER.

Tous nos produits sont fabriqués dans nos usines en France, en Italie et en Espagne depuis fin 2020 pour l'extension de nos offres machines tractables.

Nos bureaux d'étude, de R&D, nos ateliers de chaudronnerie, d'usinage et d'assemblage développent nos propres machines et pièces détachées dans le respect des procédures.

Qualité, logistique et expéditions : nos produits se distinguent par leur qualité, leur efficacité et leur disponibilité.

Nous nous engageons à livrer notre matériel en France comme à l'export dans des délais réduits et dans les meilleures conditions.

Le savoir-faire d’EUROMAIR :