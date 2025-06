Europe : Jean-Christophe Repon élu président d’EBC

La « European Builders Confederation » (EBC) annonce avoir élu Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, à sa présidence. Le français défendra les intérêts des PME du bâtiment à l’échelle européenne.

Réunis à Rome le 12 juin, les membres de la Confédération européenne des constructeurs (European Builders Confederation, EBC) ont élu Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, comme nouveau président pour un mandat de trois ans.



Il remplace Philip van Nieuwenhuizen (Pays-Bas), qui a exercé cette fonction de 2022 à 2025.



Enrico Mancini (Italie) a quant à lui été élu vice-président.



Créée en 1990, cette confédération défend les intérêts des PME de la construction et du bâtiment auprès des instances européennes. Elle regroupe aujourd’hui 21 fédérations issues de 16 pays.



A noter que depuis février 2025, elle est officiellement reconnue comme partenaire social européen par la Commission européenne.



De nombreux défis à relever



Aujourd’hui, les entreprises du bâtiment sont confrontées aux mêmes défis partout en Europe, à savoir la transition énergétique, l’attractivité des métiers, l’accès aux marchés publics, la simplification administrative ou encore le dialogue social.



« C’est un grand honneur de prendre la présidence d’EBC, une organisation qui, depuis 35 ans, porte la voix des très petites entreprises européennes du bâtiment à Bruxelles et à Strasbourg », a réagi Jean-Christophe Repon à l’issue de son élection.



« Plus que jamais, les entreprises artisanales du bâtiment doivent être écoutées, confrontées partout en Europe à des défis communs : développer leur activité, relever l’ambition de la rénovation énergétique et de l'adaptabilité des logements au vieillissement de la population, renforcer l’attractivité de leurs métiers, et faire valoir leurs spécificités dans le dialogue social », a-t-il ajouté.



