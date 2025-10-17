FIORA BATH COLLECTIONS SL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FIORA BATH COLLECTIONS SL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Tout a commencé avec un objectif ambitieux : promouvoir un design innovant, une technologie et des matériaux de pointe, et une passion pour la qualité.

L’histoire de Fiora a commencé dans les années 1980 à La Rioja avec une vision commune : offrir des solutions innovantes pour la salle de bains.

Un espace qui pour Fiora est au centre de la vie, un lieu personnel et intime où les matériaux et les finitions sont essentiels pour créer des habitats de qualité capables de se connecter avec les gens.

C’est pourquoi nous avons été l’une des premières entreprises à appliquer du polyuréthane sur des meubles de salle de bains.

Plus tard, nous avons introduit des textures sur le polyuréthane, ce qui a complètement révolutionné le secteur de la salle de bains. Notre esprit curieux nous a amenés à explorer de nouveaux domaines.

Nous avons donc commencé à appliquer ce matériau et ces techniques à de nouvelles catégories de produits comme les receveurs de douche, les panneaux muraux, les radiateurs et les lavabos. L’innovation et le design continuent à jouer un rôle clé dans notre vie quotidienne, avec nos yeux toujours tournés vers l’avenir pour répondre aux besoins émergents.

Studio Fiora est notre atelier de création en interne engagé à préserver l’héritage de la marque dans toutes nos créations tout en respectant nos valeurs d’origine : le savoir-faire, la qualité, la créativité, la fonctionnalité et l’innovation de chaque modèle.

Nous collaborons avec des designers de renommée internationale, et la singularité de la vision de chacun d’entre eux apporte une approche créative très personnelle à chaque collection de l’univers Fiora.

Le savoir-faire de Fiora :