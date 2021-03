Spécialistes reconnus pour la fabrication de fermetures depuis 1946, HP FERMETURES & MENUISERIES répond aujourd'hui à tous les besoins de fermetures et menuiseries aluminium et PVC sur mesure.

Avec HP, vous choisissez la signature d'un grand fabricant fier de travailler avec des partenaires français reconnus pour la qualité de leurs produits et la fiabilité de leurs services.

Notre raison d’être est toujours la même : vous proposer des produits parfaitement adaptés à vos besoins, faciles à installer, compatibles avec les normes en vigueur aussi bien sur le confort sonore, la sécurité et l’économie d’énergie.

Présents sur la majeure partie de l’hexagone, nous sommes proches de vous grâce à nos multiples relais locaux.

Nos représentants, correspondants d’usine et techniciens de bureau d’étude sont à votre disposition pour répondre à vos attentes.

HP, se positionne comme un fournisseur éco-citoyen de menuiseries extérieures. Tous nos produits sont conformes aux Normes Européennes qui les caractérisent (Marquage CE).

Certains produits bénéficient, de plus, de certifications ou labels délivrés par des organismes extérieurs tels que l’AFNOR (Association Française de NORmalisation), le CSTB (Centre Scientifique & Technique du Bâtiment) ou le SNFA (Syndicat National de la Construction des Fenêtres Façades et Activités Associés), véritables signes distinctifs, d’obtentions volontaires, qui attestent du sérieux et de la qualité constante de nos fabrications et qui nous démarquent de nos concurrents.

Nos fabrications sont titulaires de :

La certification NF MENUISERIES PVC

Le Label Fenêtre ALU

Ces marques de qualité garantissent des performances, durables dans le temps en matière de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau, de résistance au vent, d’isolation thermique et phonique et aussi d’efforts de manœuvre et d’endurance.

Pour la partie installation des produits, HP a obtenu Le label RGE.

Ce label est un signe de qualité délivré à une entreprise qui remplit certains critères lors de la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les logements. Il s'agit d'un dispositif reconnu par l'Etat : pour le particulier, le recours à une entreprise RGE pour faire des travaux ouvre droit à l'attribution de certaines aides publiques.

Ce label garantit les points suivants :

Capacité à proposer des solutions en matière d’économies d’énergies

Utilisation de produits certifiés ou labellisés

Démarche Qualité et Environnementale

Possibilité d’accession au crédit ECO-PTZ et au CITE.

Le savoir-faire de HP FERMETURES & MENUISERIES :