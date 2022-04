Depuis 60 ans, MACC, une équipe de 200 personnes en France, Espagne, Italie, Angleterre et Belgique est identifiable sur tous les chantiers européens par ses couleurs jaune et vert et son magasin mobile.

Elle est reconnue par les artisans du bâtiment comme une entreprise aux valeurs fortes, commercialisant des produits innovants, solides et ergonomiques, puisque créés avec la collaboration des professionnels, futurs utilisateurs.

Chez MACC, les idées produites proviennent directement des analyses des besoins de nos clients artisans, au travers d’études menées sur les chantiers, ou de suggestions apportées par des inventeurs.

Elles ont toutes comme objectif commun de simplifier et de faciliter les tâches exécutées par les différents corps de métiers du bâtiment. La fabrication est ensuite réalisée d’après un cahier des charges précis, afin de répondre aux exigences les plus strictes. Ces produits sont pour la plupart brevetés MACC La fabrication effectuée en France, fait l’objet d’un contrôle régulier, afin de garantir une qualité irréprochable.

Le savoir-faire de MACC :