ConnexionS'abonner
Fermer
MAELSTROM - Batiweb

MAELSTROM

9 Rue du Soleil
17220 Saint-Médard-d'Aunis
France
Site web de la marque

Avec respectivement près de 25 ans d'expérience dans la chimie du bâtiment et de l'industrie, Charley RENOU et Laurent PUYJALINET unissent leur savoir-faire pour créer MAELSTRÖM.

MAELSTRÖM distribue au quotidien des produits fabriqués selon vos attentes et vos besoins pour un résultat optimal.

De la préconisation à l'utilisation finale, MAELSTRÖM vous fait profiter de son expertise et de sa réactivité partout en France.

Pour construire un partenariat solide et durable avec sa clientèle, MAELSTRÖM s'est associé avec les plus grands laboratoires afin de développer des produits hauts de gamme respectueux de l'environnement.

La relation humaine restant notre priorité, « agitons »-nous ensemble pour que votre satisfaction soit notre plus belle réussite.

Le savoir-faire de MAELSTRÖM:

  • Étanchéité / Imperméabilisation
  • Collage / Scellement / Fixation
  • Maçonnerie / Gros œuvre / Carrelage
  • Nettoyage / Décapage / Entretien
  • Plomberie / Chauffage / Spécial fluide
  • Adhésif et protection
  • Agencement / Menuiserie
  • Peinture / Préparation des supports
  • Industrie / Collectivité
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.