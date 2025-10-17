MAELSTROM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MAELSTROM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Avec respectivement près de 25 ans d'expérience dans la chimie du bâtiment et de l'industrie, Charley RENOU et Laurent PUYJALINET unissent leur savoir-faire pour créer MAELSTRÖM.

MAELSTRÖM distribue au quotidien des produits fabriqués selon vos attentes et vos besoins pour un résultat optimal.

De la préconisation à l'utilisation finale, MAELSTRÖM vous fait profiter de son expertise et de sa réactivité partout en France.

Pour construire un partenariat solide et durable avec sa clientèle, MAELSTRÖM s'est associé avec les plus grands laboratoires afin de développer des produits hauts de gamme respectueux de l'environnement.

La relation humaine restant notre priorité, « agitons »-nous ensemble pour que votre satisfaction soit notre plus belle réussite.

Le savoir-faire de MAELSTRÖM :