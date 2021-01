Entreprise familiale allemande créée en 1886 et gérée depuis 1999 par des dirigeants professionnels, MEA démontre depuis plusieurs décennies son expertise tant dans le développement et la production de produits composite, métal et béton polymère que dans la galvanisation à chaud professionnelle.

Caniveaux, cours anglaises, caillebotis : MEA France est le spécialiste des solutions de drainage des eaux de pluies et de la construction de caves. Avec un large choix de caniveaux en béton polymère et en SMC pour classes de charges A 15 – F 900, de cours anglaises étanches et à hauteurs variables et de caillebotis industriels.

MEA propose tout une gamme de produits dédiés au drainage des eaux pluviales, à l’assainissement de l’air, ainsi qu’une offre complète de grilles caillebotis standards et sur-mesure.

Alliant efficacité, performance et simplicité de pose, les solutions MEA sont un véritable gain de productivité pour les professionnels du bâtiment.

Les cours anglaises, les fenêtres, les systèmes de drainage innovants et les grilles caillebotis que nous proposons reflètent l’étendue de cette expertise.



A force de technique et d’expérience, la société a su s’imposer comme un fournisseur de renommée européenne pour l’industrie et le BTP.