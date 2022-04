MILLS conçoit, fabrique, vend, loue et met en œuvre ses matériels d’échafaudage, d’étaiement et de coffrage dans les secteurs du BTP, des monuments historiques, de l’industrie et de l’événementiel.

Forte de ses 80 ans d’expérience, MILLS est tournée vers l’innovation et la recherche de solutions techniques ou de produits adaptés à vos besoins.

La prise en compte de votre demande est essentielle. Nos services commerciaux et travaux travaillent avec nos bureaux d’études pour y répondre. Ces équipes sont composées de nombreux ingénieurs et techniciens équipés des logiciels informatiques les plus performants spécifiquement développés en interne par un service dédié.

L’utilisation et la mixité de notre large gamme d’échafaudages et d’étaiements nous permettent de concevoir tous types de postes de travail et d’étaiements.

Nous avons également créé notre école de formation pour maintenir et faire évoluer nos savoir-faire dans toutes les activités de l’entreprise afin d’assurer un service optimisé.

MILLS fabrique ses produits en France dans son usine en Corrèze. Ce choix stratégique permet une meilleure maîtrise de la conception et de l’évolution de nos produits et garantit leur qualité de fabrication. Cette proximité nous donne également une plus grande réactivité et les coûts restent compétitifs grâce à une automatisation importante.

Pour mieux vous servir, nous disposons d’un réseau de 9 agences en France, d'une entité dédiée à l’international EMI, de nos filiales au Brésil et en Algérie et de notre réseau de revendeurs dans différents pays.

Le savoir-faire de MILLS :