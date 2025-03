Chez Nine Worths®, le vêtement de travail est repensé pour allier style, performance et durabilité. Chaque pièce est conçue avec des matériaux robustes, capables de résister aux environnements les plus exigeants tout en offrant un confort optimal.

Inspirées par les tendances actuelles, les collections Nine Worths® associent technicité et modernité, tout en respectant les normes et certifications européennes des équipements de protection individuelle (EPI). Ces exigences garantissent des vêtements adaptés aux besoins des professionnels, qu’ils évoluent dans l’artisanat, l’agriculture, le bâtiment ou d’autres secteurs nécessitant des équipements fiables et résistants.

L’innovation textile est au cœur du développement des produits Nine Worths®. Grâce à l’intégration de tissus stretch et power stretch 360D, les vêtements offrent une liberté de mouvement exceptionnelle, essentielle pour affronter chaque journée avec aisance.

Deux univers distincts définissent l’identité Nine Worths® :

Urban – Une gamme moderne et dynamique, adaptée aux environnements urbains et aux nouvelles générations de professionnels.

Authentique – Des équipements robustes et intemporels, pensés pour les métiers où la résistance est primordiale.

Nine Worths®, c’est l’engagement d’un vêtement professionnel conçu pour l’action, la protection et le confort, en France comme à l’international.