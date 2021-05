Non renseigné

PLANCHERS ACOR - N°1 du plancher à poutrelles treillis.

Spécialiste du plancher à poutrelles treillis et fabricant d'acier pour le domaine de la construction depuis + de 50 ans !

Nos points forts :

-Des produits innovants

-Un service dynamique et efficace

Le savoir-faire de PLANCHERS ACOR :

MAISONS INDIVIDUELLES

Planchers sur Vide-Sanitaire

Poutrelles Gamme T :

-Portée pouvant atteindre 5,20 m avec entrevous polystyrène

-Maniabilité et prise en main facile

-Pas de risque d’affaissement des files d’étais

-Gain de temps à la pose des planchers. Poutrelles Légères

Solution EcoSol :

-Construction saine et durable

-Libre passage des canalisations dans le vide sanitaire

-Entrevous bois écologiques et facilité de mise en œuvre

-Montage très répandu en raison de la présence accrue des planchers chauffants

Planchers sur Sous-Sol

Poutrelles Gamme R2

-Compatible avec tous types d'entrevous (Béton, Bois et PSE)

-Maniabilité et prise en main facile

-Gamme performante

-Renforcement par renforts en cas de fortes charges

-Poutrelles légères

Solution EcoTherm+

-Construction saine et durable

-Réduction des pertes de chaleurs par le plancher

-Rupteurs sous Avis Technique n° 20/11-239

-Fixation aisée du StopTherm avec l'ancre EXB100

Planchers D'Etage

Poutrelles Gamme R2

-Compatible avec tous types d'entrevous (Béton, Bois et PSE)

-Maniabilité et prise en main facile

-Gamme performante

-Renforcement par renforts en cas de fortes charges

-Poutrelles légères 13 kg/ml

Solution EcoB

-Construction saine et durable

-Entrevous béton économique (litrage béton réduit)

-Continuité de l'isolation des murs

-Rupteurs sous Avis Technique

Ouvertures

-Manupoutres

-Prélinteaux de coffrage

-Linteaux B.A

Autres Produits béton

-Poteaux creux

-Lucarnes

-Balcons

LOGEMENTS COLLECTIFS

-Prédalles B.A

-Poutres

-Longrines

ARMATURES

-Fils de bobine

-Armatures planchers

-Gabions