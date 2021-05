PRECIVER ACTIVITES

PRECIVER développe depuis 30 ans une expertise unique du verre industriel destiné à l’industrie, au bâtiment et à la maison :

NEOCERAM pour les cheminées, poêles, inserts et foyers, plaques de cuissons vitrocéramique

FIRELITE, le vitrage pare-flamme,

les tubes de tous diamètres

le verre extra-mince et les verres spéciaux.

Trente années d’innovations et d’évolutions que les hommes et femmes de PRECIVER ont mené à bien avec des résultats qui témoignent du succès des solutions préconisées et produites par PRECIVER.

Notre matière : le verre

Une expertise concrétisée par une offre :

Dans les domaines de la protection : verre vitrocéramique NEOCERAM et pare-flamme FIRELITE

Dans la technique de précision : les tubes creux et plein, les verres courbes, les verres plats, minces et extra minces

Dans les traitements spéciaux : les verres traités : UV, IR, anti-buée, anti-reflets, à briser.

Distributeur exclusif pour le marché français des verres haute résistance aux températures, NEOCERAM et FIRELITE, la société PRECIVER s’attache à proposer les solutions les plus performantes.

Notre engagement

PRECIVER, c’est une authentique culture du service avec un bureau d’étude et une équipe commerciale dédiés au traitement de toute demande non standard. Du prototype à la série, du 0,17mm au verre sablé ou gravé, PRECIVER apporte une réponse spécifique pour toutes les applications en verre.

PRECIVER s’engage dans une démarche de responsabilité éco-citoyenne avec l’absence totale de rejet polluant et le retraitement de toute matière ou chute de verre non exploitée.

Le savoir-faire de PRECIVER :