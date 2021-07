Reflex est la marque eau et chauffage du groupe familial Winkelmann.



Depuis son siège d’origine, un petit atelier artisanal situé à Ahlen en Westphalie, Reflex a su se hisser au rang d’entreprise internationale.



Depuis 2013, l’entreprise Sinus fait également partie de l’aventure avec une vaste offre de distributeurs et de vannes hydrauliques, prolongement naturel du portefeuille Reflex.



Avec plus de 30 sociétés de distribution autonomes dans le monde et des sites de production implantés en Allemagne, en Pologne, en Chine et en Turquie, Reflex Winkelmann GmbH forme aujourd’hui le principal pilier du secteur Building + Industry sous la bannière du groupe Winkelmann.