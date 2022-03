SO.DI.MAT est spécialisée dans la vente de matériels dédiés au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Nous disposons de plusieurs sites de production à travers le monde, grâce à notre réseau de partenaires industriels exclusifs.

Depuis 1995, nous exerçons notre métier avec passion. Nous plaçons le service client, la proximité et la qualité de nos produits au cœur de notre activité.

Notre équipe répond quotidiennement aux besoins et aux exigences de nos clients distributeurs spécialisés en négoce de matériaux, de produits de quincaillerie et de fournitures industrielles, et en location et vente de matériels de BTP, tant en France qu’à l’international.

Nous sommes l’un des acteurs majeurs du marché, en matériel d’’étaiement, et de sécurité. Au fil des années, nous avons également développé nos gammes d’outillage de maçonnerie, d’échafaudage, de béton et compactage, de signalisation et bien d’autres produits encore.

Nous sommes idéalement situés dans le Val d’Oise, à St Ouen L’Aumône (Paris Nord-Ouest), à proximité des grands axes de circulation.

Chez SO.DI.MAT, notre organisation est connue et reconnue par nos collaborateurs :

Une équipe performante

Respect de nos engagements

Large Gamme de produits

Expert en matériels de BTP

Stocks importants

Réactivité

Optimisation Achats et Logistique

Gestion informatisée des stocks

Le savoir-faire de SO.DI.MAT :