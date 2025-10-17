TOOD - Batiweb

ConnexionS'abonner
TOOD

Via ai Pini 11
36034 Malo
Italie
L’entreprise fondée en 1994 par la famille Carbone se consacre au départ à la production et à la commercialisation d’articles fonctionnels et d’articles de luxe destinés au bricoleur classique.

Au cours des 25 années suivantes, l’entreprise a continuellement développé la gamme de produits TOOD et a élargi son activité au secteur industriel. TOOD est aujourd’hui synonyme de qualité élevée, d’utilisation pratique et de design séduisant.

En tant que spécialistes du développement et de la production d’articles attrayants en plastique, nous accordons une importance maximale à un réseau de distribution fonctionnant parfaitement. 

Des années d’expérience de fournisseur auprès des magasins de bricolage, des supermarchés, des chaines de magasins de la grande distribution, des commerces spécialisés, et plus récemment des détaillants en ligne, nous connaissons très précisément les attentes et les exigences de nos clients.

L’ensemble la gamme est modulaire et peut parfaitement être répertorié par étapes. Grâce à notre vaste choix de systèmes pour l’artisanat, le bricolage, la maison et le jardin, nous sommes en mesure de compléter ou d’étendre parfaitement votre gamme de produits. La présentation des articles peut se faire en deux standards de qualité. Sur les étiquettes, des pictogrammes expliquent les articles de la catégorie maison et DIY.

Le savoir-faire de TOOD:

  • Outillage & bricolage (DIY)
  • Systèmes de rangement pour magasin et production
