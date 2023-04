CA 1900 : caméra de mesure de température corporelle et cutanée

Développée pour une utilisation simplifiée, la caméra thermique C.A 1900 est la solution sanitaire qui convient pour tous les secteurs d'activité : sites de production, immeubles de bureaux, établissements publics, aéroports, gares, centres commerciaux…



Conçue pour détecter les élévations anormales de température comme la fièvre, la caméra permet de mesurer la température du corps humain avec une précision de plus ou moins 0,5 °C. Avec une plage de température de +30 °C à +45 °C, elle devient l'outil indispensable pour identifier toute personne ayant une température trop élevée et ainsi lutter contre les épidémies.



Grâce à son insert trépied placé en standard sous la caméra, elle s'installe très facilement de manière durable à un endroit fixe, une entrée d'usine par exemple. De plus, avec une distanciation d'1,5 mètre entre l'opérateur et la personne contrôlée, aucun risque de contamination.



La mesure de la température, cutanée et corporelle, est instantanée, ce qui permet un passage rapide des personnes sans perte de temps et de manière fluide. Un avertisseur sonore et visuel informe immédiatement l'opérateur d'une personne potentiellement malade via une oreillette bluetooth fournie.



L'opérateur peut choisir de détecter une température trop élevée soit en fonction d'un seuil fixe qu'il définie au préalable, soit sur la base d'une moyenne (calculée automatiquement par la caméra) des 6 personnes saines contrôlées préalablement.



Le design de la caméra assure une prise en main aisée. Un écran XXL, dont la luminosité se règle automatiquement, un champ de vision (38°x28°) qui dispose d’un focus free permettant à l’image de rester nette quelle que soit la distance, sont autant d'atouts qui facilitent le travail de l'opérateur.



Les atouts de la CA 1900 :

Dispositif sanitaire de mesure de température corporelle simple et pratique

Précision de mesure inférieure à 0,5 °C

Fonction d’aide à la détection d’élévation de température basée sur la moyenne des personnes contrôlées

Risque minimisé avec une distanciation d'1,5 m entre l'opérateur et la personne contrôlée

Déploiement rapide quel que soit l'environnement grâce à l'insert trépied