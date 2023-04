CA 6161 : contrôleurs de machines et tableaux électriques

Le CA 6161 se présente en valise chantier jaune. Il est doté d’un écran tactile couleur utilisable même avec des gants. Son IHM est multilingue, et de nombreux écrans d’aides sont disponibles tout le long de son utilisation. L’utilisateur est ainsi guidé par des visuels, textes et symboles. Il communique via le Wifi ou via ses ports USB.

Le contrôleur machine CA 6161 dispose d’un clavier avec quatre touches pour accéder rapidement à certaines fonctions quel que soit le contexte : impression d’une mesure sur l’imprimante de sticker, affichage des écrans d’aide de la fonction en cours, retour à l’écran principal, et retour au menu précédant. Cela permet notamment un retour rapide à l’écran principal, quel que soit le niveau d’arborescence de l’IHM où l’on se trouve.

Le CA 6161 mémorise jusqu’à 100 000 tests. Un logiciel sur PC transfert via USB ou Wifi les données de tests réalisés, à des fins d’analyse et de génération de rapports.

Simple, la mise à jour du logiciel embarqué se fait en quelques minutes par clé USB.

Le CA 6161 convient parfaitement pour le contrôle et la certification de la sécurité électrique d’appareillages dans le cadre de :

La vérification de conformité en fin de chaine de production,

La vérification périodique

La maintenance.

Il sera fréquemment utilisé par :