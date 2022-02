La fenêtre de toit proposée par CAST-PMR est le choix idéal pour des rénovations de qualité qui préservent le patrimoine.



En effet, les châssis CAST-PMR sont tout particulièrement recommandés par les architectes du Patrimoine, les services départementaux des bâtiments de France et les associations actives dans la sauvegarde du patrimoine. Ils ont été créés par des spécialistes de l’acier qui ont développé une expertise au fil des années avec l’aide de passionnés du patrimoine.



Ce savoir-faire artisanal, incluant des techniques de fabrication pointues, permet de proposer des fenêtres de toit haut de gamme aux excellentes performances énergétiques grâce, notamment, à des matériaux de qualité, un traitement de l’acier soigné et un double-vitrage de qualité supérieure.



Quelle que soit la complexité du projet, il est possible d’installer des châssis CAST-PMR. Ils s’adaptent à différents types de configuration grâce à 10 dimensions existantes et à la possibilité de faire du sur mesure.



Les châssis CAST-PMR, entièrement conçus et fabriqués en France, répondent à toutes les exigences esthétiques et techniques. En effet, leur double-vitrage, à la fois isolant thermique et sonore, est également auto-nettoyant. Ces caractéristiques permettent une protection contre le bruit du trafic ou de la pluie et permettent de réaliser des économies d’énergie.



Caractéristiques principales :

Fabriqué en France

Savoir-faire artisanal

Fabrication sur mesure

Garantie de 10 ans et garantie CEKAL sur le double vitrage

Descriptif technique :

10 dimensions disponibles : 44x58, 52x70, 52x85, 67x100, 82x100, 98x130, 67x163, 98x163, 67x130, 82x175

Isolation thermique : Uw = 1,5W / m2K

Effet photocatalytique

Revêtement hydrophile

Technologie « warm edge »

