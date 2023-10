Quantitatif ACV : éditez vos métrés au format "13 lots-RE2020"

Principe :

À partir de vos études, et sans rien changer de vos habitudes, vous pouvez, grâce à ce module, générer automatiquement les quantitatifs réorganisés selon la trame des “13 lots” certifiés RE 2020.

Vos métrés sont donc exploitables et compatibles, en un clic, avec tous les logiciels de calcul ACV !

À partir d’un simple « mappage » (glisser/déposer) des articles de votre bibliothèque vers les lots/familles correspondants de la trame RE-2020, vous éditez pour tous vos projets à venir (en complément de vos quantitatifs habituels) les métrés réorganisés selon la demande ACV !

Trame « 13 lots RE-2020 » fournie en standard.

Gestion des postes ne devant pas être exportés.

Rédaction ACV : adaptation possible du texte des articles pour une meilleure compréhension.

Liste et contrôle des articles non associés à l’une des familles ACV : pas d’oubli, etc...

Ce module est proposé en option, et s'intègre directement aux solutions Easy-KUTCH ou Graphic-Pack.