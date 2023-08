ATTIC + : Editeur français de logiciels pour les études et l’économie du bâtiment

En parallèle de notre métier d’Architecte, nous avons commencé, il y a plus de 40 ans, à développer et commercialiser les premières versions de logiciels pour le Bâtiment.

Basés à Boulogne-Billancourt (92) et à Clermont-Fd (63), notre expertise métier nous permet de proposer des logiciels réellement adaptés aux besoins des différents intervenants du bâtiment.

Exploiter au maximum les capacités de traitement qu’offre l’informatique, et s’attacher à développer des solutions toujours plus innovantes : Moteur graphique pour le calcul des quantitatifs et CCTP correspondants, interfaces BIM (Import IFC ou plug-in Revit), interfaces logiciels de gestion entreprises (Format BIMétré), gestion graphique des chantiers, etc ...



Notre gamme permet le traitement informatique : Des C.C.T.P. (par article ou par localisation), Des estimations (logiciel graphique 3D), Des quantitatifs (saisie classique ou module graphique 2D/3D), Des appels d'offres (préparation, lancement et analyse des appels d'offres), De la gestion financière de chantiers, des ordres de service jusqu'à la clôture des comptes, De la gestion graphique 3D des chantiers (commandes, approvisionnements, exécutions, situations) ...

Le savoir-faire d’ATTIC + :