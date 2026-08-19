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ATTIC + - Batiweb

ATTIC +

77 bis Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
France
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Leader depuis plus de 25 ans dans le domaine des Logiciels Graphiques 2D/3D de gestion des pièces écrites, ATTIC+ développe des solutions logicielles au service de la Maîtrise d'œuvre, des économistes, des BET, des contractants généraux et des entreprises.

En informatique, le champ des possibles est immense et passionnant !
Notre devise : toujours innover afin de vous proposer des outils en constante évolution.

Notre histoire :
En parallèle de notre métier d’Architecte, nous avons commencé, il y a plus de 42 ans, à développer et commercialiser les premières versions de logiciels pour le Bâtiment.
Notre expertise métier nous permet de proposer des logiciels réellement adaptés aux besoins des différents intervenants du bâtiment.

Notre objectif et notre philosophie :
Exploiter au maximum les capacités de traitement qu’offre l’informatique, et s’attacher à développer des solutions toujours plus innovantes :

  • Moteur graphique pour le calcul des quantitatifs et CCTP correspondants
  • Interfaces BIM : Import IFC (gestion BCF) ou plug-in Revit
  • Interfaces logiciels de gestion entreprises : Format BIMétré
  • Module ACV et interface avec logiciels spécialisés
  • Gestion graphique des chantiers, etc...
  • Espace / plateforme Cloud intégré(e)

Notre gamme permet le traitement informatique :

  • Des C.C.T.P.  ( par article ou par localisation )
  • Des estimations : Logiciel graphique 3D
  • Des quantitatifs : Saisie classique ou Module Graphique 2D/3D / Module ACV
  • Des appels d'offres : préparation, lancement et analyse des appels d'offres
  • De la gestion financière de chantiers, des ordres de service jusqu'à la clôture des comptes
  • De la gestion graphique 3D des chantiers : commandes, approvisionnements, exécutions, situations...

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