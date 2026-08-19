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Leader depuis plus de 25 ans dans le domaine des Logiciels Graphiques 2D/3D de gestion des pièces écrites, ATTIC+ développe des solutions logicielles au service de la Maîtrise d'œuvre, des économistes, des BET, des contractants généraux et des entreprises.

En informatique, le champ des possibles est immense et passionnant !

Notre devise : toujours innover afin de vous proposer des outils en constante évolution.

Notre histoire :

En parallèle de notre métier d’Architecte, nous avons commencé, il y a plus de 42 ans, à développer et commercialiser les premières versions de logiciels pour le Bâtiment.

Notre expertise métier nous permet de proposer des logiciels réellement adaptés aux besoins des différents intervenants du bâtiment.



Notre objectif et notre philosophie :

Exploiter au maximum les capacités de traitement qu’offre l’informatique, et s’attacher à développer des solutions toujours plus innovantes :

Moteur graphique pour le calcul des quantitatifs et CCTP correspondants

Interfaces BIM : Import IFC (gestion BCF) ou plug-in Revit

Interfaces logiciels de gestion entreprises : Format BIMétré

Module ACV et interface avec logiciels spécialisés

Gestion graphique des chantiers, etc...

Espace / plateforme Cloud intégré(e)

Notre gamme permet le traitement informatique :