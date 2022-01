Marmoleum modal est un revêtement de sol linoléum naturel et écologique en lames et dalles, fabriqué à partir de matières premières naturelles et renouvelables. Le format lames et dalles permet ainsi l’association des différents formats entre eux, des designs et des coloris pour créer votre propre univers ; et le rend également facile à installer.

Marmoleum modal dispose des mêmes caractéristiques que l’offre Marmoleum en lés : excellente résistance au trafic intense et au poinçonnement. Sa protection de surface Topshield² lui confère une facilité d’entretien ainsi qu’une résistance accrue aux agents tachants, aux rayures mais également aux brûlures de cigarette.

Naturellement antibactérien, durable et recyclable.

Caractéristiques :

Poinçonnement : 0,08 mm

Avis Technique : U4 P3

Garantie : 10 ans

Format : Dalles (25 x 25 cm, 25 x 50 cm, 50 x 50 cm, 50 x 75 cm) et lames (15 x 100 cm et 25 x 100 cm)

Egalement disponible en lés (Marmoleum) ; en lés version acoustique 19 dB (Marmoleum decibel) ou à clipser (Marmoleum click).