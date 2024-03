Forbo Flooring et Dezeen lancent un concours international de design, le Marmoleum Design Challenge, appel à candidatures !

Rappelons que Marmoleum se révèle, en soi, un allié bien-être. Composé jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle, sans phtalate, bactériostatique, il offre une qualité d’air intérieur optimale (classe A+). Ses décors sobres, réconfortants, aux tonalités vivifiantes ou des plus chaleureuses, confèrent également sérénité et convivialité aux lieux qu’ils parent, créant des intérieurs qui résonnent avec le besoin humain de connexion à la nature.

Le Challenge

Les candidats, impliqués professionnellement ou pédagogiquement dans l’architecture et le design, devront imaginer un module de 10 mètres carrés, inspirant détente et quiétude, à installer au cœur d’espaces tels que des hôpitaux, des écoles ou des bureaux (non résidentiels), « n’importe quel espace où vous pouvez jouer, apprendre, travailler ou être soigné ». Et ce, à partir de Marmoleum qui pourra être mis en œuvre comme revêtement de sol, appliqué sur les murs jusqu’à une hauteur d’un mètre ou encore se faire objet de décoration et mobilier, offrant au linoléum un caractère sculptural inventif.

L’inscription au concours, en ligne sur le site Forbo Flooring à compter du 22 février, est gratuite et ouverte aux créateurs de toutes les nationalités. Une fois inscrit, chaque participant reçoit un dossier d’informations sur Marmoleum (comprenant deux échantillons afin de se familiariser avec le matériau). De plus, en s’inscrivant avant le 21 mars, les participants pourront s’adresser directement à un membre du jury pour toute précision. Celui-ci est composé de personnalités issues du monde du design et de l’architecture : Ilse Crawford, Fondatrice de Studioilse ; Christine Vandover, Responsable de la conception chez HOK ; Arianna Lelli Mami & Chiara Di Pinto, Fondatrices de Studiopepe ; Max Fraser, Directeur éditorial de Dezeen et Tamar Gaylord, Senior designer chez Forbo Flooring.

Le jury statuera sur divers critères d’évaluation, tels que l’idée globale, l’esthétique, la fonctionnalité & la praticité, l’originalité, l’impact positif sur le bien-être des utilisateurs, l’utilisation faite du Marmoleum et l’impact sur l’environnement.

Les projets, soumis en anglais, devront être remis au plus tard le 30 avril 2024 avant minuit et s’articuler comme suit :

Nom du projet

Description de l’idée de conception et explication de la manière dont elle répond au cahier des charges (500 mots maximum)

Entre 5 et 10 visuels tridimensionnels Planche d’ambiance des matériaux utilisés

Facultatif : Une vidéo ou une animation illustrant l’idée (soumise via une URL)

Chaque image soumise doit être une image unique, sans logo ni texte (fichiers JPG d’une résolution minimale de 72 dpi et d’une taille maximale de 1 Mo)

Dévoilé le 5 juin, le lauréat verra son projet mis en lumière dans la salle d’exposition du site de production Forbo Flooring d’Assendelft, spécialisé dans la fabrication du Marmoleum, et remportera un prix de £5000 attribué par Dezeen. À la clé également, une belle visibilité sur les réseaux sociaux de Dezeen et Forbo Flooring ainsi qu’une rencontre privilégiée avec les membres du jury et de Forbo Flooring le 21 juin aux Pays-Bas.

1 - Basé à Londres, avec des bureaux à Hoxton, ainsi qu’à New York et Shanghai.

