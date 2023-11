Les revêtements textiles floqués en pose 100% libre : Flotex Next

Déjà riche d’une dizaine de produits PVC, le panel de ses solutions en pose 100 % libre accueille aujourd’hui une nouvelle construction en textile floqué : Flotex next. Grâce à l’usage de la bande de jonction Modul’up, Flotex peut désormais bénéficier d’une pose non collée, facile, rapide et économique. A la clé, une réduction des coûts d’installation et du temps d’immobilisation des locaux (gain de temps de 20 % à la première installation et jusqu’à 60 % pour les travaux de rénovation) sans se départir des performances reconnues de Flotex qui allie la résistance et la durabilité d’un sol souple à la chaleur et au confort d’une moquette. Flotex next s’avère particulièrement adapté aux secteurs à fort trafic (tertiaire, commercial, éducatif, hospitalier...), quels que soient les projets, en neuf comme en rénovation (notamment en milieu occupé).

Flotex vision red leaves

Flotex next intègre tous les avantages de la pose libre...

Afin de permettre une mise en œuvre sans colle, Forbo Flooring a pourvu Flotex next d’une seconde armature en fibres de verre garantissant une rigidité et une stabilité dimensionnelle optimales. La bande de jonction caractéristique des revêtements Modul’up parfait l’application, disposée aux jointures sans maintien en périphérie.

Rappelons les avantages d’une mise en œuvre sans colle. Celle-ci induisant moins de manutention et d’opérations en position « accroupie », limitant de facto les risques de TMS1, les entreprises de pose gagnent en sérénité. Préparation du support ultra rapide, recouvrement possible des sols existants, temps minimum d’immobilisation des locaux (absence de temps de gommage et de séchage), réduction du budget matériau (puisque pas d’achat de colle) et du coût de la main d’œuvre (sollicitée moins longtemps in situ) : gains de productivité et rentabilité renforcée s’imposent ainsi comme corollaires fort appréciables de cette pose libre ! Exit aussi les nuisances telles que troubles sonores (liés aux étapes de ragréage par exemple), poussières, odeurs et émissions de colle, les chantiers sont propres et sains, y compris ceux ultérieurs, au moment de la dépose éventuelle du revêtement : il se retire tout aussi aisément qu’il a été installé, sans dommage. Enfin, l’élimination de tout risque de litiges post-chantier liés à l’encollage favorise la tranquillité d’esprit des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, gestionnaires et artisans.

Ces atouts d’une pose 100 % libre deviennent donc l’apanage du nouveau Flotex next, qui a conservé tous les attraits ayant promu la gamme de textile floqué signée Forbo Flooring, référence phare sur le marché, notamment dans les secteurs Hôtellerie et Loisirs !

Flotex vision heritage Flotex by STARCK artist umber / terracotta

... en perpétuant les attributs techniques et esthétiques qui font le succès des gammes Flotex

Flotex next présente la même construction unique que toutes les autres solutions Flotex, à savoir un velours ras, composé d’environ 80 millions de fibres/m2 en polyamide 6.6 (ultra résistantes à l’abrasion) implantées par flocage électrostatique dans un dossier en PVC. Cet envers, 100 % imperméable et 100 % imputrescible, fait que Flotex se révèle le seul revêtement de sol textile lavable à l’eau et parfaitement hygiénique. Il doit également son rendu impeccable à la densité de ses fibres et leur hauteur, évitant que la surface du velours ne s’écrase, tout en diminuant considérablement la glissance des sols (R13), gage de sécurité.



Soulignons aussi sa grande résistance aux taches et à l’usure, garantie d’un entretien facilité et d’une durabilité accrue.



Exempt de phtalate, bénéficiant du meilleur classement de l’étiquetage sanitaire A+ pour la qualité de l’air intérieur, Flotex est approuvé par le prestigieux label Allergy UK Seal of ApprovalTM de la British Allergy Foundation2, ses fibres cylindriques droites fixant les allergènes et les poussières fines.



Enfin, précisons que Flotex next affiche une efficacité acoustique de 20 dB.

Flotex vision energy Flotex naturals smoked walnut

1 - Troubles musculo–squelettiques

2 - Le Seal of Approval™ est attribué aux produits qui limitent / réduisent / éliminent les allergènes de l’environnement des personnes souffrant d’allergies, ainsi qu’aux produits ayant considérablement réduit leur teneur en allergènes.

