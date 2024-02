Nouvelle collection Marmoleum Solid : un pas vers la nature de demain

Si son expertise historique en linoléum contribue largement à la renommée de Forbo Flooring, le créateur de revêtements de sol souples entend repositionner, en 2024, son emblématique Marmoleum afin de séduire encore davantage les jeunes générations d’architectes, d’agenceurs et de designers, de même que les utilisateurs finaux. Avec pour signature « Un pas vers la nature de demain », la nouvelle collection Marmoleum solid, de conception et fabrication européenne à partir d’énergie 100 % renouvelable, revendique haut et fort son engagement environnemental : « les matériaux naturels sont les fondements de demain ». En témoignent sa composition à partir de matières premières d’origine naturelle (jusqu’à 97 %), une recyclabilité optimisée (via le Programme Tournesol) et une durabilité exemplaire (renforcée par le traitement de surface nouvelle génération Topshield pro).

Côté design, les décors s’inspirent eux-mêmes de la terre et des matériaux bruts comme la roche et le bois par exemple, tandis que les couleurs panachent des teintes calquées sur la nature, bleu, vert, sable, ocre... jouant de tonalités douces, chaudes, poudrées. Loin de l’étiquette « vintage » parfois attribuée au linoléum, Marmoleum solid s’inscrit donc parfaitement dans son temps, par l’attention qu’il porte à l’environnement et au bien-être, mais aussi parce qu’esthétiquement, il s’avère résolument contemporain. Marmoleum solid : LE revêtement naturel des sols d’aujourd’hui et de demain Marmoleum solid se révèle une véritable ode à la nature. Il ne s’agit pas d’un clin d’œil purement poétique, les chiffres, factuels, parlent d’eux-mêmes : il est composé jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle (huile de lin, résine de pin, farine de bois, jute...), jusqu’à 68 % de produits biosourcés d’origine végétale, jusqu’à 54 % de matériaux renouvelables (dont 33 % rapidement renouvelables) et jusqu’à 43 % de contenus recyclés, sachant que c’est aussi un revêtement 100 % recyclable ! En effet, Marmoleum solid est compatible avec le programme de recyclage Tournesol lancé par Forbo Flooring dès 2015, incluant le tri, le stockage et l’enlèvement sur chantier des chutes de pose ou d’anciens sols entiers1, ensuite broyés en vue, notamment, de la fabrication de nouveaux revêtements (dont Marmoleum, la boucle étant ainsi bouclée, une démarche circulaire chère à Forbo Flooring). Précisons que chaque référence de cette collection a fait l’objet d’une ACV (Analyse de Cycle de Vie) et dispose d’une FDES individuelle (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) vérifiée et publiée sur la base INIES indispensable en France, qui affiche un impact réchauffement climatique quasi neutre. Marmoleum solid concrete drift et silt associés à Marmoleum striato rocky ice Par ailleurs, la FDES s’accompagne, au niveau international, d’une EPD (Environnemental Product Declaration), laquelle permet de présenter une empreinte carbone négative. Ces indicateurs témoignent de l’engagement du fabricant en faveur du développement de solutions à faible impact environnemental et confirment sa démarche volontaire et transparente. 1 - Hors cadre amiante

Photo à la une : Marmoleum solid : créer des espaces sereins, où les personnes se déplacent, travaillent, se reposent, se divertissent et s’épanouissent. Pour en savoir plus exit_to_app