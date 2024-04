Sarlibain de Forbo Flooring : solution complète sol & mur pour douches et pièces d'eau

Quant aux performances techniques de ce concept, elles s’avèrent légion : étanchéité optimale du système (classement E3), sécurité maximale grâce à la propriété anti-glisse des revêtements (R10 - ESb - ESf) et contrastes de Valeurs de Réfléxion Lumineuse (LRV) adaptés pour les personnes en situation de handicap. Ces dernières permettent de créer une différenciation entre les matières pour une meilleure perception de l’environnement ambiant, une approche particulièrement appréciée dans les structures médicales. Notons, de plus, que Sarlibain dispose d’une version acoustique 18 dB par l’ajout d’une sous-couche Sarlibase acoustique.

Soulignons enfin que ce concept de douche intégrant revêtements de sol & mur, sans bac, convient idéalement aux pièces humides et salles de bains des établissements de santé, EHPAD, résidences seniors ou encore en hôtellerie, répondant également aux normes d’accessibilité PMR des logements neufs.

Une collection très design et facilement coordonnable

La nouvelle collection Sarlibain de Forbo Flooring offre une large palette de décors et compte pas moins de 74 références : 48 Surestep pour les sols et 26 Onyx+ pour les murs.

Côté revêtement de sol, le PVC hétérogène compact antidérapant Surestep panache à la fois les teintes unies épurées comme l’emblématique laguna, les décors subtilement mouchetés à l’instar de balance, star et original, ou encore les effets minéraux dans les tons beige et gris avec material, et les effets bois particulièrement chaleureux avec wood.

Côté revêtement mural, le PVC multicouche Onyx+ décline des motifs contemporains, à la fois graphiques et réalistes. On retrouve les mêmes tonalités gris/beige/ taupe que Surestep, mur et sol se faisant ainsi écho, des effets texturés comme quartz, presque nuageux, des effets lignés et tachetés avec graphite et hessian qui présentent l’avantage d’une action « masquante » et apportent du mouvement, tout comme le dynamique sorrente. Les décors lotus et peony s’imposent en monumentales parures florales, tandis que marble et travertine rivalisent d’élégance et d’intemporalité.

Forbo Flooring a conçu l’ensemble de ces décors dans un esprit « comme à la maison », attachant notamment de l’importance à offrir un aspect douillet et protecteur aux pièces d’eau du secteur médical par exemple. Tous facilement coordonnables entre eux pour créer un véritable cocon, leur palette chromatique concorde aussi avec celle de plusieurs autres gammes de revêtements Forbo Flooring, un atout pour s’accorder parfaitement aux pièces adjacentes.

Et pour conclure sur les attributs esthétiques, précisons que l’envers d’Onyx+ est également coloré, permettant un rendu invisible des soudures.

Sol : Surestep wood grey oak.

Mur : Onyx+ marble white et Onyx+ uni ivory. Sol : Surestep original moss.

Mur : Onyx+ uni ivory et Onyx+ peony grey.

Sol : Surestep laguna sand.

Mur : Onyx+ hessian ivory.

Caractéristiques techniques Sarlibain

Avis Technique / DTA n°12/12-1612_V5

Conforme aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Contrastes de LRV adaptés pour les personnes en situation de handicap

Réaction au feu Bfl-s1 pour Surestep & B-s2,d0 pour Onyx+ (satisfait à la réglementation M3)

Parfaite étanchéité : classement E3

Sécurité maximale avec son sol anti-glisse R10 - ESb – ESf

Résistant aux taches hospitalières

Qualité de l’air classe A+

FDES consultable et téléchargeable sur la base INIES et le site Forbo Flooring

Garantie 10 ans

Photo à la une : Sol : Surestep balance limestone. Mur : Onyx+ travertine natural et Onyx+ uni ivory.

