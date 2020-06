Forbo Flooring Systems est un acteur majeur du revêtement de sol PVC et Linoléum au niveau international et N°1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués. La société Forbo Flooring Systems, développe, fabrique et propose sur le marché, une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel.

Notre gamme complète de revêtements de sol Linoléum, PVC et Textiles allie confort et design et vous apporte des solutions sols pour pratiquement tous les types de bâtiment, et ce quelle que soit votre problématique.