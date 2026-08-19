FORBO FLOORING SYSTEMS
51055 REIMS
France
Forbo Flooring Systems est un acteur majeur du revêtement de sol PVC et Linoléum au niveau international et N°1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués.
La société Forbo Flooring Systems, développe, fabrique et propose sur le marché, une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel.
Notre gamme complète de revêtements de sol Linoléum, PVC et Textiles allie confort et design et vous apporte des solutions sols pour pratiquement tous les types de bâtiment, et ce quelle que soit votre problématique.
Le savoir faire Forbo :
- Sol LVT acoustique lames et dalles à poisser Allura decibel
- Sol textile floqué Flotex Linear et Colour
- Sol textile floqué designer Flotex by Starck
- Sol PVC acoustique pose non collée U3/U4 Sarlon trafic modul’up
- Sol linoléum clipsable dalle/lame Marmoleum Click
- Sol PVC acoustique U2s dalles et lames Habitat modal
- Sol PVC compact homogène Sphera
- Sol PVC acoustique U3/U4 Sarlon trafic
- Dalles & lames textile pour bureaux Tessera
Nuway : tapis rigide de propreté
Nuway est un tapis rigide de propreté totalement adapté pour éliminer toutes les salissures et l’humidité dans les zones soumises à un trafic intense. Avec...
Sarlibain : sol pour pièces humides
Sarlibain est une solution complète sol /mur en PVC pour douches et pièces d’eau comprenant un revêtement de sol antidérapant Surestep et un revêtement de mur PVC...
Sarlon habitat 2s3 : revêtement de sol PVC acoustique u2s
La collection U2s P3 Sarlon habitat est un revêtement de sol PVC acoustique en lés. Sarlon habitat 2s3 possède une performance acoustique certifiée QB UPEC.A + de 20 dB,...
Allura click : sol LVT clipsable lames et dalles
Allura click est un revêtement de sol LVT en lames et dalles clipsables. Son système de pose flottante par clipsage des lames et dalles permettra le recouvrement de supports anciens...
Allura Flex : sol LVT plombant lames & dalles
Allura Flex est un revêtement de sol LVT en lames et dalles en pose plombante. Extrêmement résistant, Allura flex est disponible en deux versions : couche d’usure 0,55...
Eternal : sol PVC compact hétérogène
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Modul'up Habitat 2s3 : revêtement de sol PVC acoustique U2s pose libre
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Sarlon Primeo : sol PVC acoustique fort trafic
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Marmoleum : sol linoléum naturel en lés
Marmoleum est un sol linoléum naturel et écologique composé à 97% de matières premières naturelles et renouvelables. Il offre une excellente résistance...
Les communiqués de la marque
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Colorex colour plus : une solution sol pour les charges lourdes
Découvrez la solution Colorex colour plus, un revêtement de sol PVC homogène sur une structure PVC en nid d'abeille.
Créer un environnement meilleur avec les sols Forbo Flooring
Forbo Flooring Systems, acteur majeur du revêtement de sol souple, mène des actions concrètes pour réduire l’empreinte environnementale de ses usines et permettre à ses clients de faire de même.