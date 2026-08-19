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FORBO FLOORING SYSTEMS - Batiweb

FORBO FLOORING SYSTEMS

63 RUE GOSSET
51055 REIMS
France
Site web de la marque

Forbo Flooring Systems est un acteur majeur du revêtement de sol PVC et Linoléum au niveau international et N°1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués.

La société Forbo Flooring Systems, développe, fabrique et propose sur le marché, une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel.

Notre gamme complète de revêtements de sol Linoléum, PVC et Textiles allie confort et design et vous apporte des solutions sols pour pratiquement tous les types de bâtiment, et ce quelle que soit votre problématique.

Le savoir faire Forbo :

  • Sol LVT acoustique lames et dalles à poisser Allura decibel
  • Sol textile floqué Flotex Linear et Colour
  • Sol textile floqué designer Flotex by Starck
  • Sol PVC acoustique pose non collée U3/U4 Sarlon trafic modul’up
  • Sol linoléum clipsable dalle/lame Marmoleum Click
  • Sol PVC acoustique U2s dalles et lames Habitat modal
  • Sol PVC compact homogène Sphera
  • Sol PVC acoustique U3/U4 Sarlon trafic
  • Dalles & lames textile pour bureaux Tessera

 

 

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