Accessibilité, sécurité et contrôle d'accès 2022

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Thématique du 14 novembre au 27 novembre
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Accessible : permet le passage de pieds et de genoux Larges plages de pose latérales pour un confort d'usage optimal. Nettoyage facilité : Angles doux pour un nettoyage simple et rapide.
Bienvenue à bord d’une cabine d’une nouvelle ère ! Dotés des toutes dernières technologies, d’une connectivité avancée et de nouveaux services...
Aussitôt sur le marché, aussitôt adopté par les professionnels ! Nous voulons bien sûr parler du CDC Gamme 65, sorti en mars dernier et déjà vendu par les...
La porte automatique sécurisée PROTECT + de Softica est aussi sécurisée qu'une porte automatique classique + rideau métallique. Aussi, avec PROTECT +, finis les rideaux...
Antidérapant fin et souple sur adhésif tramé sécurisation de milieux à risque, humides et glissants. AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT : Lorsque les conditions...
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