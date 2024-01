Softica est concepteur et fabricant français d’accès automatiques. Softica développe sa présence dans toutes les régions par l’innovation et la qualité de ses services, grâce à des Femmes et des Hommes engagés à satisfaire votre envie.



Métiers : conception, fabrication, installation et maintenance de portes automatiques et autres équipements automatiques.



Gammes de portes automatiques, de portes industrielles et de services :

Gamme Pro (porte électrique coulissante, isolante, sécurisée, cintrée, battante, étanche)

Gamme Inno (porte électrique lumineuse et/ou connectée, porte électrique d'intérieur)

Gamme Indus (portes souples rapides, portes sectionnelles, rideaux métalliques pare-flammes, équipements et accessoires de quai (SAS, table élévatrice, niveleur de quai...)

Gamme Services (Entretien, maintenance, dépannage, rénovation d'équipements automatiques)

Valeurs : Innovation, Engagement, Dynamisme et Sympathie.



Atouts :