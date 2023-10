Antidérapant TBSafe 10

Antidérapant fin et souple sur adhésif tramé sécurisation de milieux à risque, humides et glissants.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Lorsque les conditions les plus extrêmes exigent, performance, sécurité, longévité, confort et modularité, nous sommes présents pour vous assurer la meilleure sécurité possible, sur tous types de milieux et en toutes circonstances. Pour que vous puissiez agir en toute liberté, nous vous assurons la sécurité en mouvement.