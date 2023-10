Forts d’un savoir-faire unique depuis plus de 40 ans, nous souhaitons devenir le leader en Europe des solutions d’antidérapants et d’accessibilité au sol grâce à une politique ambitieuse d’innovations et une approche résolument responsable.

Notre mission est d'être une entreprise de plasturgie innovante, responsable sur les plans sociétaux et environnementaux, ancrée sur son territoire, durablement profitable et rentable, acteur incontournable sur ses marchés en Europe.

Notre raison d'être est de rendre tous les sols accessibles et les sécuriser contre la glissance en toutes circonstances. Choisir Proople, c’est faire le choix d'un produit fabriqué en France, respectueux des normes en vigueur et d'un niveau de qualité irréprochable, reconnu par nos nombreux clients depuis plus de 40 ans.

Nous proposons des solutions d'antidérapants, d'accessibilité et de sécurité au sol uniques et innovantes, et une équipe de professionnels pour vous accompagner.