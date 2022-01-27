LIÉES A LA SÉCURITÉ :

Vitrage retardataire d’effraction de type SP510 ou équivalent avec collage périphérique

Encadrement en profils aluminium 37 mm

Système anti-dégondage et anti-soulèvement des vantaux par indexage des chariots

Système anti-chevauchement des menuiseries par profils d’accrochage

Serrure renforcée 3 points à crochet homologation A2P (conforme à la Norme 1627) pour garantir l’anti-arrachement

Fermeture à clé par cylindre traversant renforcé de 30 x30 mm Type A2P 1 étoile (conforme à la Norme 1627) : anti-perçage, anti-crochetage et l’anti-arrachement par clé à molette.

Rail de guidage au sol en aluminium



DIMENSIONS MÉCANISME de porte électrique coulissante sécurisée (HxP): 150 x 193 mm

POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)

PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Touch (sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 300W) et platine double micro-processeur

LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, jusque 2400 x 2500mm (au-delà nous consulter)

CONFIGURATIONS : 1 vantail (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux coulissants, 1 ou 2 parties fixes

VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)

INNOVATIONS : ﻿Motorisation Brushless

TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité

COMMANDE : Sélecteur tactile multifonctions, télécommande bluetooth ou Smartphone (voir solution connectée)

RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…

FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile ou par connexion USB (selon motorisation)

SÉCURITÉS : porte sécurisée et accessoires (verrous, détections…) conformes aux normes CE, EN 16005, EN1627. Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048