ConnexionS'abonner
Fermer

Porte automatique sécurisée PROTECT + : LA porte automatique conforme EN 1627

Partager le produit
SOFTICA

La porte automatique sécurisée PROTECT + de Softica est aussi sécurisée qu'une porte automatique classique + rideau métallique. Aussi, avec PROTECT +, finis les rideaux métalliques bruyants et difficiles à manipuler !
Ce système d’ouverture automatique anti-effraction, PROTECT +, tient lieu de porte automatique et de rideau métallique au regard des assurances, grâce à sa conformité à la norme EN1627, classification CR2.

Atouts produit :

  • ESTHÉTIQUE : plus besoin d’avoir un rideau métallique la nuit, le magasin reste transparent et esthétique
  • GAIN DE PLACE : pas d’enroulement du rideau
  • GAIN DE TEMPS et DE BRUIT : plus besoin de descendre le rideau (manipulation longue et bruyante)
  • CONFORMITÉ NORME EN 1627 (norme européenne anti-effraction) ; classification CR2, rapport d’essais n° MD 20 00 70 du CNPP : porte automatique sécurisée aussi robuste qu’une porte automatique + rideau métallique
  • SYSTÈMES ANTI-DÉGONDAGE, ANTI-SOULÈVEMENT, ANTI-CHEVAUCHEMENT, ANTI-ARRACHEMENT, ANTI-PERÇAGE ET ANTI-CROCHETAGE
  • ÉCONOMIES :
  • Prix PORTE AUTOMATIQUE ANTI-EFFRACTION < PORTE AUTOMATIQUE + RIDEAU MÉTALLIQUE
  • 1 seule pose au lieu de 2
  • 1 seul contrat de maintenance au lieu de 2
  • CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica
  • CONVIENT À TOUTE APPLICATION (sauf ERP nuitées), particulièrement les Bâtiments de France aux contraintes esthétiques nombreuses.

Matériaux :

  • Profilés aluminium épaisseur 37 mm
  • Vitrage retardataire d'effraction type SP510
  • Joints en EPDM
  • Composants électroniques

Labels et Certifications :

  • EN 16005
  • EN1627 classification CR2
  • CE
  • CEM
  • C048

Fiche technique

Caractéristiques techniques

LIÉES A LA SÉCURITÉ :
Vitrage retardataire d’effraction de type SP510 ou équivalent avec collage périphérique
Encadrement en profils aluminium 37 mm
Système anti-dégondage et anti-soulèvement des vantaux par indexage des chariots
Système anti-chevauchement des menuiseries par profils d’accrochage
Serrure renforcée 3 points à crochet homologation A2P (conforme à la Norme 1627) pour garantir l’anti-arrachement
Fermeture à clé par cylindre traversant renforcé de 30 x30 mm Type A2P 1 étoile (conforme à la Norme 1627) : anti-perçage, anti-crochetage et l’anti-arrachement par clé à molette.
Rail de guidage au sol en aluminium

DIMENSIONS MÉCANISME de porte électrique coulissante sécurisée (HxP): 150 x 193 mm
POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)
PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Touch (sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 300W) et platine double micro-processeur
LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, jusque 2400 x 2500mm (au-delà nous consulter)
CONFIGURATIONS : 1 vantail (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux coulissants, 1 ou 2 parties fixes
VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)
INNOVATIONS : ﻿Motorisation Brushless
TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité
COMMANDE : Sélecteur tactile multifonctions, télécommande bluetooth ou Smartphone (voir solution connectée)
RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…
FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile ou par connexion USB (selon motorisation)
SÉCURITÉS : porte sécurisée et accessoires (verrous, détections…) conformes aux normes CE, EN 16005, EN1627. Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048

Divers

Application :
Configuration coulissante, avec ou sans parties fixes, avec ou sans imposte
Couleur RAL au choix
Nombreux accessoires
Disponibles : de commande et sécurisation, digicode, interrupteur à clé, horloge (...)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SOFTICA - Batiweb

Softica est concepteur et fabricant français d’accès automatiques. Softica développe...

Savoie Hexapole, 55 Impasse des Iris
73420 MÉRY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.