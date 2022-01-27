Porte automatique sécurisée PROTECT + : LA porte automatique conforme EN 1627
La porte automatique sécurisée PROTECT + de Softica est aussi sécurisée qu'une porte automatique classique + rideau métallique. Aussi, avec PROTECT +, finis les rideaux métalliques bruyants et difficiles à manipuler !
Ce système d’ouverture automatique anti-effraction, PROTECT +, tient lieu de porte automatique et de rideau métallique au regard des assurances, grâce à sa conformité à la norme EN1627, classification CR2.
Atouts produit :
- ESTHÉTIQUE : plus besoin d’avoir un rideau métallique la nuit, le magasin reste transparent et esthétique
- GAIN DE PLACE : pas d’enroulement du rideau
- GAIN DE TEMPS et DE BRUIT : plus besoin de descendre le rideau (manipulation longue et bruyante)
- CONFORMITÉ NORME EN 1627 (norme européenne anti-effraction) ; classification CR2, rapport d’essais n° MD 20 00 70 du CNPP : porte automatique sécurisée aussi robuste qu’une porte automatique + rideau métallique
- SYSTÈMES ANTI-DÉGONDAGE, ANTI-SOULÈVEMENT, ANTI-CHEVAUCHEMENT, ANTI-ARRACHEMENT, ANTI-PERÇAGE ET ANTI-CROCHETAGE
- ÉCONOMIES :
- Prix PORTE AUTOMATIQUE ANTI-EFFRACTION < PORTE AUTOMATIQUE + RIDEAU MÉTALLIQUE
- 1 seule pose au lieu de 2
- 1 seul contrat de maintenance au lieu de 2
- CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica
- CONVIENT À TOUTE APPLICATION (sauf ERP nuitées), particulièrement les Bâtiments de France aux contraintes esthétiques nombreuses.
Matériaux :
- Profilés aluminium épaisseur 37 mm
- Vitrage retardataire d'effraction type SP510
- Joints en EPDM
- Composants électroniques
Labels et Certifications :
- EN 16005
- EN1627 classification CR2
- CE
- CEM
- C048
Fiche technique
Caractéristiques techniques
LIÉES A LA SÉCURITÉ :
Vitrage retardataire d’effraction de type SP510 ou équivalent avec collage périphérique
Encadrement en profils aluminium 37 mm
Système anti-dégondage et anti-soulèvement des vantaux par indexage des chariots
Système anti-chevauchement des menuiseries par profils d’accrochage
Serrure renforcée 3 points à crochet homologation A2P (conforme à la Norme 1627) pour garantir l’anti-arrachement
Fermeture à clé par cylindre traversant renforcé de 30 x30 mm Type A2P 1 étoile (conforme à la Norme 1627) : anti-perçage, anti-crochetage et l’anti-arrachement par clé à molette.
Rail de guidage au sol en aluminium
DIMENSIONS MÉCANISME de porte électrique coulissante sécurisée (HxP): 150 x 193 mm
POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)
PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Touch (sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 300W) et platine double micro-processeur
LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, jusque 2400 x 2500mm (au-delà nous consulter)
CONFIGURATIONS : 1 vantail (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux coulissants, 1 ou 2 parties fixes
VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)
INNOVATIONS : Motorisation Brushless
TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité
COMMANDE : Sélecteur tactile multifonctions, télécommande bluetooth ou Smartphone (voir solution connectée)
RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…
FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile ou par connexion USB (selon motorisation)
SÉCURITÉS : porte sécurisée et accessoires (verrous, détections…) conformes aux normes CE, EN 16005, EN1627. Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048
Divers
Application :
Configuration coulissante, avec ou sans parties fixes, avec ou sans imposte
Couleur RAL au choix
Nombreux accessoires
Disponibles : de commande et sécurisation, digicode, interrupteur à clé, horloge (...)
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
