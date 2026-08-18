Fenêtre, menuiserie, portail et clôture 2022

Protègenet : Appui de fenêtre à embouts extrudés, en 5 jours départ usine
Protègenet® est un appui de fenêtre en aluminium robuste dont les embouts de fermeture sont extrudés. Sa conception technique et sur mesure – angle arrondi, pente intégrée...
Thématique du 28 novembre au 11 décembre
Protègenet® est un appui de fenêtre en aluminium robuste dont les embouts de fermeture sont extrudés. Sa conception technique et sur mesure – angle arrondi, pente intégrée...
CUZCO® 713 est la dernière génération de fenêtres et portes-fenêtres aluminium 70 mm à ouvrant visible et à performances thermiques évolutives...
Solution pour isolation thermique par l'extérieur de murs maçonnés, sous bardage ventilé, cet isolant alvéolaire réflecteur souple assure aussi l'isolation...
La certification CEKAL est un gage de pérennité des vitrages isolants, feuilletés et trempés pour tous les acteurs de la construction.
Pourquoi l’espaceur Technoform SP14 pour doubles et triples vitrages est le leader du marché ? C’est simple, il allie la productivité à la haute performance thermique...
Aussitôt sur le marché, aussitôt adopté par les professionnels ! Nous voulons bien sûr parler du CDC Gamme 65, sorti en mars dernier et déjà vendu par les...
Ce système coulissant a été pensé et développé pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à...
Le coulissant composite iSlide#neo ThermoFibra de Deceuninck allie avec brio le design de l'aluminium et les performances thermiques du PVC. Avec le coulissant iSlide#neo, Deceuninck pousse très...
Pour atteindre les exigences de résistance au feu en vigueur dans les bâtiments tout en étant complètement invisibles, les joints intumescents ont été intégrés...
Innovation Fybolia, le portail télescopique Twin Sliders vous offre l'opportunité d’envisager un portail coulissant malgré un espace de refoulement réduit et contraint....
La cloison démontable et mobile, en plus d’être un moyen de structurer les espaces de travail, répond aux obligations de confidentialité, de collaboration et de concentration des usagers. Face à ces besoins...
Pour renforcer la sécurité des habitations, le Groupe MILLET s’associe à Verisure. Ensemble, ils ont développé un service complémentaire à la fabrication...
AM-X, un concept innovant Coordonné avec les fenêtres AM-X. Conçu pour développer et enrichir la gamme, le coulissant AM-X offre les mêmes atouts que les châssis...
Cortizo Millennium Plus 80 est le système de porte qui répond aux plus hautes normes d'esthétique, d'isolation et de sécurité. Classifications ESA : Résistance...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.