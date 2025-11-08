Architecture et Maîtrise d'ouvrage 2025

Fenêtre plane FAKRO pour toits plats
La fenêtre plane D_F FAKRO pour toits plats fait rentrer un maximum de lumière dans une pièce, avec des possibilités de ventilation sdéquates. Les formes de profilés...
Thématique du 10 novembre au 23 novembre
Pourquoi l’espaceur Technoform SP14 pour doubles et triples vitrages est le leader du marché ? C’est simple, il allie la productivité à la haute performance thermique...
Le caillebotis pour façade ajoute une touche de créativité dans l’esthétisme d’un bâtiment moderne ou ancien. Vecteur dans l’architecture contemporaine,...
Rising transforme chaque façade en une matière vivante, grâce à un jeu unique de reliefs qui captent et diffusent la lumière.
Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, le brise-soleil architectural fixe protège des surchauffes estivales sans réduire les apports...
Fiables, prêtes à l'emploi et économiques : les armatures Schöck Bole® représentent une solution technique idéale pour armer des dalles en béton...
La tuile métallique GERARD® ELEGANTA avec sa forme simple et épurée va dans la tendance actuelle moderne et contemporaine des tuiles de nouvelle génération. En...
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané...
Découvrez les décors Chêne Casella en finition mate : une solution haut de gamme signée EGGER conçue pour sublimer vos projets avec naturel et élégance. Pensés...
Re-évolution A la façon d’un cuisinier passionné, les Ateliers 3S revisitent une des meilleures recettes traditionnelles de notre métier : la 3.45.333.1000 Matières,...
Polyvalente et esthétique, la gamme Coloronde convient aussi bien en façade qu’en couverture. Disponible en 5 et 6 ondes et déclinée en cinq coloris garantis 10 ans, elle...
Les panneaux rayonnants métalliques ACTIsteel modèle X chauffent et rafraîchissent par le plafond les bâtiments tertiaires comme les bureaux, lycées, collèges, hôpitaux,...
July + se réinvente avec un design contemporain, consensuel et sans compromis. Cette gamme apporte une touche de modernité, tout en garantissant une utilisation intuitive et confortable....
Catenda Site est une application BIM sur site qui vous permet d'accéder aux informations de votre projet Catenda Hub, de communiquer et de gérer les incidents directement depuis le chantier...
Avec ses surfaces, la collection Pro Surface est conçue pour vous permettre d’apporter du caractère et de laisser une empreinte durable à votre patrimoine avec un matériau...
Le Monarplan Blanc Cool Roof de BMI Group est une membrane d'étanchéité synthétique (PVC) haute performance, spécialement conçue pour lutter contre le phénomène...
