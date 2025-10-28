Monarplan blanc FM : étanchéité monocouche PVC-P
Le Monarplan Blanc Cool Roof de BMI Group est une membrane d'étanchéité synthétique (PVC) haute performance, spécialement formulée pour relever les défis du réchauffement climatique et de l'efficacité énergétique en toiture-terrasse.
C'est la solution idéale pour les bâtiments industriels, logistiques et tertiaires cherchant à améliorer le confort d'été de manière durable et conforme.
Matériaux (détail) :
- PVC-P
Labels et certifications (détail) :
- DTU de la série 43
- DTA des isolants thermiques
- DTA du Monarplan FM
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Résistance à la traction longitudinale : ≥1100 N/50 mm
Résistance à la traction transversale : ≥1000 N/50 mm
Allongement longitudinal ≥ 15%
Allongement transversal ≥ 15%
Résistance au poinçonnement statique méthode B ≥ 20Kg
Labels et certifications
- DTA
Divers
Toitures-terrasses inaccessibles apparentes, avec ou sans zone technique.
Disponible en coloris Anthracite (RAL similaire 7015) Gris clair (RAL similaire 7035) Blanc (RAL similaire 9016)
Cette membrane saura s’adapter à tous vos types de chantiers.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
