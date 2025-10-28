Monarplan blanc FM : étanchéité monocouche PVC-P

Le Monarplan Blanc Cool Roof de BMI Group est une membrane d'étanchéité synthétique (PVC) haute performance, spécialement formulée pour relever les défis du réchauffement climatique et de l'efficacité énergétique en toiture-terrasse.

C'est la solution idéale pour les bâtiments industriels, logistiques et tertiaires cherchant à améliorer le confort d'été de manière durable et conforme.

Matériaux (détail) :

PVC-P

Labels et certifications (détail) :