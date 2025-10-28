ConnexionS'abonner
Monarplan blanc FM : étanchéité monocouche PVC-P

SIPLAST

Le Monarplan Blanc Cool Roof de BMI Group est une membrane d'étanchéité synthétique (PVC) haute performance, spécialement formulée pour relever les défis du réchauffement climatique et de l'efficacité énergétique en toiture-terrasse.

C'est la solution idéale pour les bâtiments industriels, logistiques et tertiaires cherchant à améliorer le confort d'été de manière durable et conforme.

Matériaux (détail) :

  • PVC-P

Labels et certifications (détail) :

  • DTU de la série 43
  • DTA des isolants thermiques
  • DTA du Monarplan FM

Résistance à la traction longitudinale : ≥1100 N/50 mm
Résistance à la traction transversale : ≥1000 N/50 mm
Allongement longitudinal ≥ 15%
Allongement transversal ≥ 15%
Résistance au poinçonnement statique méthode B ≥ 20Kg

  • DTA

Toitures-terrasses inaccessibles apparentes, avec ou sans zone technique.
Disponible en coloris Anthracite (RAL similaire 7015) Gris clair (RAL similaire 7035) Blanc (RAL similaire 9016)
Cette membrane saura s’adapter à tous vos types de chantiers.

  • Commerce
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
SIPLAST - Batiweb

Siplast, le spécialiste de la toiture. Filiale du groupe BMI (Braas Monier - Icopal), le plus...

40, avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
France

